Soto Asa / Super Sintiendo 64

Soto Asa no es Beyoncé, así que sacar ‘Coupé ‘ en diciembre significó su ausencia en cualquier lista de lo mejor de su año. Pero si hiciésemos ahora una lista con los mejores discos de 2020, tendría que estar ‘Coupé’, todo un monumento a la mezcla de electrónica y reggaeton oscuro de Soto Asa, con cero skips, trallazos como ‘Fleseo’ o ‘Christian Dior’, la mejor colaboración que ha hecho Bad Gyal (‘Kiyaera’) y, por supuesto, ‘Smartphone‘, esa genialidad que hace tiempo que dio el sorpasso y se convirtió en el tema más escuchado tanto de Soto Asa como de La Zowi. Desde ‘Coupé’, el ceutí ha ido sacando temazos sueltos (‘Spaceships’, ‘Jugador 9’ o la brillante ‘Si tu kiere’), un EP junto a Chico Blanco, e incluso uno de remixes, pero no teníamos una continuación en forma de álbum… hasta ahora.

‘Super Sintiendo 64’ es un paso importante para Álvaro Soto, porque lo saca con un acuerdo de distribución con Sony, y porque es el primero que lanza sin ninguno de los “padrinos mágicos” ni los colegas de La Vendición en los featurings: ni Yung Beef, ni La Zowi ni Bad Gyal repiten. En su lugar tenemos a un trío curioso formado por el bastante menos conocido Lucero2k, el revival dosmilero de Gusanito y ¡La Mala Rodríguez! Quizás ‘La primera’, el tema que junta al ceutí con la reina del rap español, supone una pequeña decepción pues de semejante mezcla uno esperaba mucho más, pero bueno, ahí está la diferencia entre la primera (‘Tra’) y la segunda (‘Kiyaera’) colaboración con Bad Gyal para dar esperanza de cara a un futuro doblete.

La aflamencada ‘Fendi’ con Gusanito suena mejor, pero donde se luce Soto Asa aquí es en sus temas en solitario. ‘Prometazina verde’ es otro nuevo trallazo que sumar a la colección, la divertida ‘Reggaeton cristiano’ podría ser la colaboración soñada entre Soto y La Dani (que esto ocurra, por favor), la melancolía le sienta como un guante a ‘Con el paso del tiempo’ y ‘Testigos’, y la mezcla de sensualidad, humor y chulería vuelve a funcionar en ‘No es amor’. ¿Hay un guiño a ‘La Jumpa‘ en ‘Verstappen’, por cierto?

Soto se ha rodeado de nuevo de antiguos colaboradores como Came Beats, rjmussic o Shake That Music, sumando a nuevos nombres como Tower Beatz (que ha trabajado con Bad Bunny o Anuel AA) y Hasa King Beatz (Rels B). El resultado es una producción que, aunque no consigue una atmósfera tan lograda como la de ‘Coupé’, por lo general ayuda a entregar una tanda de canciones que vuelve a confirmar a Soto Asa como uno de los nombres clave del reggaeton, la electrónica y el pop españoles.

