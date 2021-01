La Dani / Banana Split

En una escena saturada de reggaetón y trap hasta el punto de que la cosa debe de estar a punto de explotar, es decir, en breve esta nueva década debe darnos algo nuevo que nos vuelva a trastocar del todo, La Dani añade el punto «queer». Son muchas las voces que han dado a estos géneros tradicionalmente considerados heteronormativos otro punto de vista. Tomasa del Real, Miss Nina o Jedet han sido algunos de los nombres que han cuestionado los cánones más arcaicos en canciones como ‘Reinas‘, cuya letra decía cosas como «Tengo barba y me maquillo» o «Soy un tío con vestido».

Unos cuantos años después y desde Málaga, La Dani añade un punto más sexualizado, atrevido y canalla. Musicalmente los referentes están tan sobados como Rihanna, Kali Uchis, Ivy Queen, Lorna o Plan B: son los que cita en las entrevistas o aparecen en la nota de prensa del sello que acaba de ficharla, Subterfuge. La gracia, entre la sobredosis habitual de Autotune y bocinazos que realmente ya no da muchísimo más de sí, es que la producción ha corrido a cargo de artistas de Málaga. MAYDIREMAY, ALL UNDRESS y BASS.SEISMIC tampoco tienen tantísimo que envidiar al equipo que suele hacer magia para gente tipo Lola Indigo.

Las letras, en cambio, son cosas que nunca cantaría Mimi Doblas: una orgía de bellaqueo y problemas de autoestima, sueño húmedo de Gabriel J. Martín, autor de ‘Gay Sex: Manual sobre sexualidad y autoestima erótica para hombres homosexuales’. Por un lado tenemos las canciones sobre tríos y hedonismo (‘Dile a tu amigo’). Por otro, la baladita tipo «tú no me supiste valorar», llamada ‘Dew’, tan importante para La Dani que hasta le ha hecho un videoclip. Bien cargada de drama folclórico porque Lola Flores y La Lupe (y la «iconografía religiosa» y las «señoras malagueñas») también están entre sus referentes: ojalá esto lo notemos más a la próxima.

Entre cosas que se llaman ‘Metatrans’ (con su gancho «sin condón no hay na'») y mofas de la religión como ‘Barely Legal’, en la que alguien con sotana o similar es el objeto de placer («lleva uniforme de un colegio de curas / no te digo lo que haría, pero tiene censura / ella tiene experiencia, se le nota en la soltura»); ‘Banana Split’, que es anterior, por cierto, al programa de televisión homónimo de Mikel López Iturriaga, es mejor cuanto más nos hace reír.

‘Culeteo hasta las 12’, perreo influido por el reggaetón y el funk carioca, es una buena presentación del EP, pero la mejor canción es ‘El proceso’, sobre un hombre que se olvida de que es hetero con la bebida, y con el mejor flow de La Dani celebrando una «cara de hombre, pero culo de mujer». «Sube una foto al Instagram, le da a like, le da la curiosidad, sé que cuando me ve lo único que piensa es sexo, le da miedo no conocer el proceso» es su mejor estribillo, como recrea el «drop» final. Una pena que la pandemia impida disfrutar de todo esto en un club de madrugada: huele a que la «performance» es el hábitat natural, el lugar donde lo de La Dani terminará de cobrar sentido.

Calificación: 6,5/10

Lo mejor: ‘El proceso’, ‘Culeteo hasta las 12’, ‘Barely Legal’, ‘Dile a tu amigo’

Te gustará si te gustan: Miss Nina, una mezcla de Lola Indigo con Gore Gore Gays

Youtube: ‘El proceso’