Arde Bogotá / COWBOYS DE LA A3

Entre comparaciones con Héroes del Silencio que les honran y un presente que da pocas oportunidades a las bandas de rock, Arde Bogotá se han hecho un enorme hueco en el panorama nacional. Con este segundo álbum, los murcianos han sido número 3 en España, aún merodean el top 20 un mes y medio después de su edición, y este verano tocarán en decenas de festivales como Río Babel, Bilbao BBK Live, Low Festival o Sonorama, entre muchos -realmente muchísimos- otros.

Lo mejor que puede decirse de las canciones de Arde Bogotá es que desprenden energía en su humilde aproximación al rock stoner. El disco comienza con el vocalista de la banda Antonio García desafiándonos a capella: «soltad a los perros, porque me he escapado» y a partir de ahí se desata toda una inyección de adrenalina, que se mantiene en pistas como ‘Qué vida tan dura’ o ‘Veneno’, esta última situada estratégicamente tras una balada.

- Publicidad -

Hay además cierto componente cinematográfico, americano, que hace parecer sus canciones directamente videoclips de acción. Lo malo es que el grupo abusa de los clichés del rock, sin la imaginación, ni la gracia, ni la ambigüedad propia del año que corre. Serán mucho mejores que Måneskin, pero desde luego son mucho menos divertidos.

Ya el nombre del grupo es una pequeña decepción: Arde Bogotá no es un guiño contestatario sino una referencia a la primera ciudad en la que sonaron sus maquetas. ‘Qué vida tan dura’ tampoco es un himno reivindicativo, sino un lamento por estar «lejos de casa (…) tan subido, tan NASA», aparentemente desprovisto de ironía. Como muestra esta rima indescifrable, sus letras se llenan de figuras extrañas y yuxtaposiciones random, como «besos y animales», «escombros, gasolina y diamantes» y «valor, amor, valor, amor y cicatriz». Cuánto daño han hecho Izal.

- Publicidad -

No parecen haberse leído Arde Bogotá ese libro de Joaquín de Los Nikis en el que explica muy bien por qué no deben acentuarse mal las palabras cuando cantamos. La carretera A3 se transforma artificialmente en la «Á3» en el gran hit del disco, ‘Cowboys de la Á3’, una canción agradable que comienza como una delicadeza acústica tipo ‘Kiss Me’, y después se agrava. Se vuelve intensa como ellos. «Solíamos amar la intensidad» y «siempre voy a amar la intensidad» es de hecho su recuerdo y su propuesta de futuro. Peor aún, ‘Todos mis amigos están tristes’, un tema en el que se repite el título de la canción unas 35 veces, sin que aciertes a entender -por cierto- por qué la princesa está triste, qué tendrá la princesa, debería llamarse realmente «Todos mis amigos están tristés», con tilde en la «e».

No terminamos de adivinar si letras como «Lo que queda entre tú y yo es veneno y Fanta de Limón» (‘Veneno’) y «Hay tres cosas en tu pantalón / Dos son maravillosas y la otra no» (‘Escorpio y Sagitario’) están más inspiradas en ‘Física o química’ o en Tarantino, pero la voz siempre impostada, gravísima, de García parece inclinar la balanza a que van muy en serio. Esta última canción termina con él gritando a «las putas estrellas» que «hoy mando en el Cosmos yo». «Mandemos a la mierda el horóscopo» es su gran grito de guerra, sin que se te ocurra qué gran estrella histórica del verdadero rock’n’roll habría consentido cantar esto.

En medio de los tacos (¡uh!), que contraponen con lo que parece cierto reconocimiento de masculinidad tóxica (el «tan machos» de «Cowboys»), destacan realmente las dos baladas. ‘Copilotos’, como cierre de la primera parte, presenta una melodía bonita entregada a tempos y sonoridades más folkies. Les sienta muy bien. Y ‘La salvación’ es un tema al menos comprensible -más desde luego que ‘Mis amigos están tristés’-, y digno de empatizar en su sencillo desamor. «No quisiera molestarte, pero quería gritarte. ¡Me duele el pecho de amor! Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor». No sé por qué me he acordado de uno de los sencillos pero descarnados poemas de Lorca, algo es algo.