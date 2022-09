Actuación que terminaba, momento en el que se recordaba a todos los asistentes del Coca Cola Music Experience de Madrid cuál era el plato fuerte de la noche. Desde su triunfo en Eurovisión con ‘ZITTI E BUONI’ en 2021, Måneskin han tendido puentes entre generaciones y conquistado tanto a los más ‘old-heads’ como a los más jóvenes con su moderna visión del rock ‘n’ roll de los años 70.

Damiano (voz), Victoria (bajo), Ethan (batería) y Thomas (guitarra) dieron un eléctrico concierto que fue capaz de borrar todas las dudas respecto a la autenticidad rocanrolera de esta banda italiana. Los hits como ‘Beggin», ‘SUPERMODEL’ o ‘I WANNA BE YOUR SLAVE’ fueron despachados rápidamente, por lo que se quitaron de encima las expectativas desde el primer minuto y se centraron completamente en pasarlo bien. Demostraron su gran habilidad a la hora de realizar versiones con una chulesca cover de ‘La camisa negra’ de Juanes, otra de ‘Womanizer’ que puso a todo el recinto a cantar aquello de «boy don’t try to front, I-I» y otra más, la hermana espiritual de ‘I WANNA BE YOUR SLAVE’, la clásica ‘I Wanna Be Your Dog’ de los Stooges.

El sábado pasado, JENESAISPOP tuvo la oportunidad de entrevistar a una de las bandas más grandes del momento pocas horas antes de su show. Tal y como afirma Damiano en dicha entrevista, respecto a la polémica en los VMAs, «nosotros simplemente hicimos una actuación normal, no hicimos nada diferente de lo que hacemos en nuestros propios conciertos». El público del Coca Cola Music fue testigo de cómo se cumplía la palabra del italiano cuando Victoria se quitó una pezonera en mitad del concierto. Esta vez, sin censura que valga.

Lo primero que me llamó la atención al ver a Måneskin fue la vestimenta protesta de Damiano y Victoria. Ambos con camisetas cortadas a la misma altura por encima de los pezones, pero solo una persona con pezoneras. Adivinad quién. Lo segundo en lo que me fijé fue en la actitud del frontman en las entrevistas, pendiente siempre de las preguntas pero con la cabeza puesta en lo que estaba ocurriendo en el escenario del festival. Prueba de ello eran sus manos, imitando el ritmo de la canción que estuviese sonando en ese momento.

Al contrario de lo que pueda parecer, me encontré un grupo de personas carismáticas, enrolladas y muy profesionales en sus respuestas, siempre con las ideas muy claras. Su paso por Eurovisión seguramente tenga mucho que ver en esto último. Damiano y Victoria llevan la voz cantante, repartiéndose las respuestas a partes iguales. Ethan y Thomas, en cambio, deciden adoptar un papel más secundario, pero siempre presente. Hablamos con Måneskin sobre su imprevisto éxito, la censura en los VMAs y los artistas a los que admiran.

Ha pasado mucho tiempo desde la era dorada del rock ‘n’ roll, ¿por qué creéis que tenéis tanto éxito siendo una banda tan influenciada por el rock clásico y el rock de los 70?

Victoria: «Creo que la gente suele disfrutar cuando algo es un poco diferente de la norma. Hace años que no tenemos nuevas bandas de rock o grupos que toquen instrumentos analógicos y la gente lo aprecia porque lo ven como algo diferente, especialmente en Eurovisión, donde hay sobre todo actuaciones de pop. Ver a cuatro personas en el escenario tocando instrumentos reales no es nada nuevo para la gente mayor, pero para la gente joven es algo que nunca han visto porque últimamente no hay muchas bandas jóvenes».

¿Parecía que después de vuestro éxito aparecerían más bandas de rock, pero, de momento, es solo Måneskin no?

V: «Esperamos que otras bandas puedan llegar a donde estamos. Eso puede cambiar».

¿Tenéis algún rasgo distintivo o algo especial que deis a la gente?

Damiano: «Somos guapos, somos muy guapos, estamos en buena forma… (Vic se ríe de fondo). No… No sé, creo que nosotros somos la clave, desde cierto de punto de vista, porque es algo que faltaba en el mercado musical. Nosotros llenamos un hueco vacío, pero creemos que es más grande que nosotros y esperamos que muchos otros grupos lleguen incluso más lejos que nosotros».

¿Queréis comenzar una moda, o una ola?

D: «Sí, no es nuestro objetivo principal, pero esperamos que sí, aunque realmente no hay nada que podamos hacer aparte de ser nosotros».

¿Os consideráis una banda retro?

D: «Tenemos algunas vibras e influencias retro, pero creo que funciona porque suena moderno».

¿Planeáis probar sonidos nuevos?

V: «Por supuesto, estamos experimentando constantemente. Como músicos, somos muy jóvenes y tenemos que estudiar mucho más, así que cada vez que experimentamos con nuevos pedales, nuevos sonidos y nuevas maneras de escribir música crecemos y nos mantiene interesados».

¿De qué manera soléis escribir música?

V: «No tenemos una manera, cambiamos muy a menudo. Depende mucho. Si uno de nosotros tiene una idea, la seguimos. A veces empezamos por la letra o por una melodía vocal. Otras veces puede ser un riff de bajo, de guitarra o un ritmo de batería. Realmente cambia todas las veces».

¿Podéis contarnos algo sobre vuestro próximo disco?

D: «Va a salir, seguro. Eso ya es algo (Victoria se ríe de fondo). Tenemos nueva música y planeamos sacarla pronto, así que no tienes que escribir mucho (se ríen)».



Cambiando de tema, ¿por qué censuraron vuestra actuación en los VMAs?

D: «Los pezones de Vic son demasiado buenos (de fondo Victoria, mientras se ríe: “Demasiado sexy para la televisión”). Los míos estaban OK, aceptables… No eran tan sexys, pero en cuanto salió una teta no pudieron soportarlo, fue demasiado para el tío de la cámara. En resumen, demasiado buenos».

¿Qué pensáis sobre el hecho de que los pezones femeninos estén prohibidos en televisión, al contrario que los pezones y el culo de un hombre?

D: «Es una genialidad, por supuesto (bromea). No, es muy estúpido».

V: «Hoy en día hay muchísima diferencia entre los cuerpos de las mujeres y los de los hombres y en la forma en la que son percibidos y sexualizados de diferentes maneras. Es estúpido porque todo el mundo nace de esta manera, no es algo que elijas. No debería haber ninguna diferencia ni ninguna construcción que limitara que las mujeres sean tan libres como los hombres. Cuando lo hace una chica es visto como algo que intenta crear drama o atención, mientras que cuando lo hace un chico es completamente normal y nadie se lo pregunta, y es muy estúpido».

D: «Intentamos ir contra ellos, pero perdimos, de momento. Lo volveremos a intentar (se ríe)».

¿Creéis que esta polémica es buena para la banda?

(Todos a la vez niegan que sea bueno) D: «No creo que sea polémica. Nosotros simplemente hicimos una actuación normal, no hicimos nada diferente de lo que hacemos en nuestros propios conciertos. Así que, el problema es suyo. Por supuesto, no fue a propósito, no estaba previsto que su vestido se cayese, pero creo que podrían haberlo manejado mejor. No queremos crear discusión, sabemos que es lo que es, pero intentaremos cambiarlo».

¿Algún artista contemporáneo al que admiréis?

V: «Para mí, Arctic Monkeys».

D: «Creo que Rosalía, no en la música porque es muy diferente, pero en la valentía que tiene, en cómo crea música y su estética. Creo que es muy creativa y valiente».

Thomas: «Yo diría Fontaines D.C.»

Ethan: «Para mí Jack White».

¿Cuál es vuestra canción favorita de Måneskin?

V: «Para mí, ‘I WANNA BE YOUR SLAVE’. Depende, porque ‘I WANNA BE YOUR SLAVE’ creo que es perfecta, pero para tocar me encanta ‘FOR YOUR LOVE’.

D: «La próxima que saquemos (con una sonrisilla)».

T: «Para mí también ‘FOR YOUR LOVE'».

E: «‘ZITTI E BUONI’, porque es en italiano, pero es internacional».

¿Qué discos estáis escuchando más ahora? Ya sea para inspiración o por diversión.

V: «Llevo como un año obsesionada con ‘Ultra Mono’ de Idles».

D: «No recuerdo el título, lo siento… Este chaval… Este chaval de aquí… (repitiendo lo que dice Tony Aguilar de fondo, que está en el escenario presentando el festival). ‘La Cantera’».

¿De Guitarricadelafuente? Eso no me lo esperaba.

D: «Sí (risas), es inesperado».

T: «Yo también estoy obsesionado con ‘Songs for the Deaf’, un disco de Queens of the Stone Age».

E: «Lo diré porque estamos en España, ‘Entre dos aguas’ de Paco de Lucía».