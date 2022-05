Måneskin lanzan ‘Supermodel’ la semana de Eurovisión 2022

Eurovisión se celebra a partir del martes 10 de mayo en Turín. El festival tiene lugar en Italia gracias a la victoria de Måneskin, ni más ni menos que los artistas más exitosos que han surgido de toda la historia de Eurovisión desde ABBA.

Es habitual que el ganador del año anterior actúe y esté presente en la ceremonia para entregar su corona al nuevo, por lo que es de esperar que Måneskin pasen toda la semana en Turín realizando actos promocionales. Y no, no perderán el viaje.

El grupo de Damiano David ha aprovechado la coyuntura para informar de que el próximo 13 de mayo es la fecha elegida para el lanzamiento de su nuevo single. De momento conocemos su portada, que es la que veis sobre estas líneas, y también su nombre: ‘Supermodel’. Un teaser en Youtube muestra un cuerpo en una piscina, boca abajo, por lo que cabe esperar una crítica al mundo del famoseo, que termina incluso con la muerte. La canción se estrena un día después de la segunda semifinal de Eurovisión y un día antes de la gran final.

Måneskin han logrado un éxito masivo no solo con la canción ganadora de Eurovisión 2021, ‘ZITTI E BUONI’, sino sobre todo con su otro tema ‘I WANNA BE YOUR SLAVE’ y con su versión de un clásico de los 60, ‘Beggin’’. Esta última acaba de rebasar los 1.000 millones de reproducciones en Spotify.

El último single de la banda hasta la fecha ha sido ‘MAMMAMIA’, que sí ha tenido una repercusión más limitada a Italia, donde ha sido top 6 y disco de oro.

Os dejamos con el paso del grupo por Coachella 2022.