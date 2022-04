Los 10 momentos más comentados de Coachella 2022

El primer fin de semana de Coachella ha llegado a su fin, y mientras los asistentes duermen por fin sin preocuparse por tener que coger sitio en primera fila mañana, el resto del mundo comenta lo que ha pasado en el festival. Harry Styles ha sido noticia por haber subido a Shania Twain al escenario para cantar dos de sus clásicos, pero ese no ha sido el único momento que ha dado de que hablar este fin de semana:

Billie Eilish se come el escenario

La artista más joven en encabezar el cartel de Coachella dio un espectáculo digno de recordar. Billie era consciente de las altísimas expectativas a las que se enfrentaba, y cuando terminó su concierto se excusó: «Siento no ser Beyoncé», refiriéndose a la que probablemente sea la mejor actuación de Coachella. La cantante subió al escenario a Khaled para cantar ‘Lovely’ y a Damon Albarn de Gorillaz, con quien cantó el hit ‘Feel Good Inc’. Sin embargo, el momentazo de la noche se vivió con ‘Happier Than Ever‘, donde casi se oye más al público que a la propia Billie coreando el estribillo.

Billie eilish – Happier than ever (Coachella) pic.twitter.com/g1K1RurfOu — kdkrown (@girlonsaturn__) April 17, 2022

The Weeknd rinde tributo a Kanye West

Hace dos semanas Ye, anteriormente conocido como Kanye West, canceló su participación en Coachella sin dar una clara explicación. Ha sido The Weeknd quien ha suplido a Kanye, quien ha compartido escenario con el trío Swedish House Mafia. Aun así, en su actuación de ayer, Abel encontró el momento para homenajear a Kanye West cantando su verso del single de Donda, ‘Hurricane’

The Weeknd performed ‘hurricane’ at Coachella and the transition is everything 😮‍💨🔥 pic.twitter.com/J9wjZe1exi — jillian 💥👁 (@TheAfterHoursXO) April 18, 2022

Måneskin versionan a Britney

Los ganadores de Eurovisión son completas estrellas internacionales, y en su set de Coachella cantaron varios de los temas que más hemos escuchado este año como ‘Zitti E Buoni’, ‘MAMMAMIA‘ o ‘Beggin». Sin embargo, la sorpresa la dieron con un inesperado cover de ‘Womanizer’ de Britney Spears.

Karol G y Becky G cantan ‘MAMIII’ juntas

Las cantantes de ‘MAMIII‘ se unieron en el escenario de Karol G para presentar por primera vez en vivo la que va a ser una de las canciones del verano. Además, la actuación llega dos días después de que Karol G y Becky G hayan estrenado el videoclip de ‘MAMIII’, que lo protagoniza la famosa actriz porno Mia Khalifa.

LA GRAN ENTRADA de Becky G en el #Coachella para cantar "MAMIII" junto a Karol G. pic.twitter.com/S3dvxlQCDy — Becky G Charts (@ChartBeckyG) April 18, 2022

Megan Thee Stallion estrena tema

La rapera fue una de las que debutó por primera vez en el festival. Megan cantó tus mayores éxitos hasta la fecha como ‘Savage’, ‘Body‘, ‘WAP’ o ‘Sweetest Pie‘, e interpretó una nueva canción inédita. El tema samplea ‘Freak’n You Remix’ de Jodeci y Wu-Tang, viajando al rap de los 90.

Megan Thee Stallion previews an unreleased song tonight at #Coachella pic.twitter.com/JNQ0aUl5Zc — Stallion Access (@StallionAccess) April 17, 2022

Daniel Caesar saca a Justin Bieber

TMZ dio la exclusiva de que Justin Bieber iba a acompañar a Daniel Caesar en su show dos horas antes del concierto. La noticia era una filtración, así que nada aseguraba que Justin subiese al escenario, pero así fue. El canadiense apareció sin camiseta y cantó su hit ‘Peaches‘ junto a Caesars, sin la presencia de Giveon.

Presentación completa de Justin Bieber cantando “Peaches” con Daniel Caesar en Coachella.#Coachella #Coachella2022 pic.twitter.com/AKQgBXVxPG — SJBCH – JWT Media 🇨🇱 (@streamJBchile2) April 16, 2022

Phoebe Bridgers saca a Arlo Parks

Tanto Phoebe Bridgers como Arlo Parks han tenido su propia actuación en Coachella. Aprovechando la oportunidad, decidieron sorprender al público y unirse para cantar ‘Graceland Too’ y ‘I Know The End’. Ámbas canciones forman parte del más reciente álbum de Phoebe Bridgers ‘Punisher‘.

here they are singing “i know the end” 🥵 pic.twitter.com/2b4LU4RrjW — Callie Ahlgrim (@callieahlgrim) April 16, 2022

Doja Cat consigue que vueva su producto favorito a Taco Bell

Hace dos años Taco Bell retiró la «mexican pizza», y a la rapera no le debió hacer ni pizca de gracia. Desde entonces, se ha dedicado a presionar a la compañía por redes sociales para que la volviesen a servir, y lo ha conseguido. La pizza mexicana vuelve a aparecer entre la oferta de Taco Bell. Ayer, en el escenario, Doja gritó «Por cierto, he traído de vuelta la mexican pizza’. De hecho, la compañía Taco Bell también se ha cambiado su nombre en Twitter a: ‘Has traído de vuelta la mexican pizza’. Por otro lado, la cantante compartió con los presentes una nueva canción llamada ‘Vegas’.

You finally did it. The Mexican Pizza is coming back 5/19 because of all of you. Tweet with both #IBroughtBackTheMexicanPizza and #Giveaway for an exclusive surprise from us and @DojaCat starting at 8 AM PST. pic.twitter.com/zokHE4DsRO — YOU BROUGHT BACK THE MEXICAN PIZZA (@tacobell) April 18, 2022

✅ | Doja Cat cantando por primera vez su nueva canción "Vegas" en #Coachella 🔥 pic.twitter.com/IVxy6pBfGQ — Doja Cat Latinoamerica (@DojaCatLatam) April 18, 2022

Anitta se rodea de Snoop Dogg, Diplo y Saweetie

El show de Anitta en Coachella fue todo un carnaval. La brasileña llevó sus ritmos, colores y bailes a California en un momento álgido de su carrera. Snoop Dogg se presentó con un porro y se animó a perrear con ella, cantó con Saweetie ‘Faking Love’ y Diplo se unió desde su mesa de mezclas para animar a los asistentes con ritmos latinos.

Zara Larsson no hace cola

La cantante Zara Larsson ha llamado la atención pero no desde el escenario, sino desde el suelo, literalmente. Larsson publicó el primer día de Coachella una foto donde se la puede ver tomando el sol en el césped mientras el resto de personas hacen la cola para entrar: «no me gusta hacer la cola», bromea.