Megan Thee Stallion va a consolidar esta semana su carrera musical a juzgar por las excelentes críticas que está recibiendo su esperado disco de debut, ‘Good News’, tras toda la atención mediática que había acaparado con EP’s y mixtapes como ‘Suga’ o antes ‘Tina Show’. ‘Good News’ será nuestro Disco de la Semana durante estos días.

El álbum incluye como traca final el remix de ‘Savage’ con Beyoncé y sencillos dados a conocer con anterioridad como ‘Girls in the Hood’ y ‘Don’t Stop’, pero el tema que se está promocionando estos días es ‘Body’. Para ella se acaba de estrenar un vídeo ultra sexualizado con cameos de celebrities, modelos y actrices como Taraji P. Henson, Blac Chyna y Jordyn Woods, pero sobre todo con nalgas que suben, bajan, botan, se abren y se cierran. Además es el tema que Megan Thee Stallion ha interpretado esta noche en los American Music Awards, sobre unas escaleras. Es nuestra “Canción del Día”.

‘Body’ es una de las composiciones con menos co-autorías de ‘Good News’, con apenas 3 nombres en sus créditos, entre ellos por supuesto el de Megan Pete: nada que ver con las 23 personas que aparecen en los créditos de ‘Circles’. Como habréis adivinado a estas alturas, ‘Body’ es un tema en el que la artista presume de su cuerpo, de sus curvas y de sus «grandes tetas» con frases tan explícitas como: «Body crazy, curvy, wavy, big titties, lil’ waist». Asimismo referencia la «cuarentena» pues esta canción ha sido escrita este mismo año, y está dando bastante que hablar con una frase en la que se referencia ‘Tiger King‘ y a la activista felina Carole Baskins («All them bitches scary cats, I call ‘em Carole Baskins, ah»).

Pero ante todo ‘Body’ es una producción que podría haber realizado Timbaland, grave e inmediata, perfecta para mover el culo del que Megan tanto presume, y marcada por un sample de gemidos, que ni el Gainsbourg de ‘Je t’aime, moi non plus’ y ‘Bonnie & Clyde’. Se te pegará por mucho que la odies.

VIDEO: @TheeStallion performed her latest single, "Body" from her debut album #GoodNews at the #AMAs.https://t.co/ONNpXBz53m pic.twitter.com/9jog6oviG7

— Opinionated Me (@opinion8dmecom) November 23, 2020