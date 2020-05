Megan Thee Stallion / Suga

El exitazo de la pizpireta ‘Hot Girl Summer’, luego ‘Savage’ gracias a TikTok y ahora el remix de esta última con su paisana Beyoncé son el espaldarazo definitivo para la rapera de Texas Megan Thee Stallion, ya en la primera línea del rap americano. Influida según ella misma por la música de Pimp C, Lil Kim, Three 6 Mafia y la propia Beyoncé, Megan Jovon Ruth Pete lleva publicando singles y mixtapes desde 2017, como el “freestyle” de “Stalli” o el año pasado una ‘Fever’ que incluía hasta 14 temas. A la espera de que llegue su debut largo oficial, la cantante nos entretiene con un EP de 25 minutos que tiene varias cosas que comentar.

Acompañan a la destacada ‘Savage’, llamada a ser un éxito con su estribillo “classy, bougie, ratchet, sassy, moody, nasty”, otras canciones que también tienen como objetivo la autoafirmación. Es el caso de ‘Ain’t Equal’ y de la enorme ‘B.I.T.C.H.’. Inspirada en ‘Rather Be Ya Nigga’ de Tupac porque Megan quiere ser “sexy y un gangster al mismo tiempo como él”, es todo un desafío para “haters”: “dices que quieres respeto, pues trátame como tú quieras que te traten / Me dices que sea real, pero no practicas lo que predicas”. Casi igual de impactante es ‘Captain Hook’, un tema sexual sobre un pene gancho que ha tenido la ocurrencia de llamar, pues eso, “Capitán Garfio”. Cuando dice que le gustan “las pollas con un poco de curva”, el delirio es similar al de ‘Anaconda’ cuando hablaba de comer culos cual lechugas romanas.

En ‘Suga’ aparecen beats intrigantes como los de ‘Ain’t Equal’, que comienza hablando de las muertes de su madre y abuela en el mismo mes, pero también hay otros momentos más melódicos. Si bien incluir una nadería como ‘Rich’ después de ‘B.I.T.C.H.’ pone el sabor a “MIXTAPE”, se agradece mucho la incursión de Kehlani en ‘Hit My Phone’. El EP o lo que esto sea -hay 9 pistas- se cierra por ese mismo camino del R&B. Producida por The Neptunes como ‘Stop Playing’ con Gunna, escuchamos la autotuneada ‘Crying in the Car’, en la que lo mejor no son los efectos de voz sino los samples de fondo tipo góspel, y finalmente una ‘What I Need’ producida por Timbaland después de que lleváramos un buen rato pensando en el mismo. Este lado más tradicional deja muchas ganas de escuchar un clásico de verdad como ‘You Don’t Know My Name’ de Alicia Keys, probablemente porque juntarse con The Neptunes y Timbaland no es lo mejor que pueda hacer nadie en 2020. Sin embargo, Megan ya se había ganado nuestra atención. No es posible que solo haya hueco en tu corazón para una rapera o dos, mientras decenas y decenas de raperos masculinos copan el Billboard 200.

Calificación: 7,2/10

Lo mejor: ‘B.I.T.C.H.’, ‘Savage’, ‘Hit My Phone’, ‘Captain Hook’

Te gustará si te gusta: Nicki Minaj, Bad Gyal, Lil Kim

