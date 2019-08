La Canción del Día: ‘Hot Girl Summer’ es el himno veraniego que ha sumado un premio MTV en tiempo récord

Se supone que los MTV VMA’s han de reconocer los mejores vídeos del último año, pero todos sabemos que a menudo son un instrumento para promocionar simplemente lo que ha salido en los últimos dos meses o lo que ha salido esa misma semana. Es lo que acaba de pasar con Megan Thee Stallion. Aunque lamentablemente solo apareció en la pre-gala de anoche y no en la gala en sí (y además no lució mucho sin featurings y pegada a otro hit anterior, ‘Cash Shit’), la organización sí ha podido apuntarse un tanto otorgando un premio a una canción que ha salido este mismo mes, hace tan solo un par de semanas, que de hecho no tiene aún videoclip, pero que sí puede ser un himno longevo.

¿El pasado 8 de agosto ‘Hot Girl Summer’ no existía y ahora es, concretamente, el “mayor himno de empoderamiento del año”, como ha sido señalado en los premios MTV? Puede sonar exagerado, pero la canción tiene indudablemente pegada y es inmediata y por ello ha entrado directamente al puesto 11 de la competitiva lista del Billboard Hot 100. Se trata del nuevo single de Megan Thee Stallion, una rapera de 23 años que el año pasado destacaba con un EP llamado ‘Tina Show’, este año ha lanzado una mixtape llamada ‘Fever’ y ahora ha lanzado este tema suelto.

La canción contiene un sample de ‘Act Up’ de City Girls y es por supuesto fiel a los sonidos del urban en la actualidad, pero también tiene la pegada de las canciones más pop de The Weeknd, pues comparte con él cierto gusto estético por los beats un tanto synth-pop y los ritmos R&B. Todos los que disfrutarais de ‘Starboy’ o ‘I Feel It Coming’ seguramente encontraréis aquí algo a lo que agarraros al margen de su atractivo elenco.

Y es que en esta canción Megan Thee Stallion ha querido repartirse el protagonismo con el registro más aterciopelado de Ty Dolla Sign y una Nicki Minaj que dejó sorprendida a Megan por la rapidez con la que registró su parte. Encontramos frases no solo de empoderamiento o más bien de desafío (“Who unfollowed me? Like who don’t follow me? /’Cause even in your new bitch, I can see a lot of me”), y un sinfín de referencias sexuales (“Eat that dick up even when I’m going vegan”), pero lo más importante es esa recreación en la expresión “hot girl summer”, que Megan ha patentado, ha incluido en canciones anteriores, y anticipado como eslogan en las redes sociales, y que se refiere a un verano en el que “seamos nosotros mismos y lo pasemos bien”. Dice que además, el “girl” en este caso es neutro.





