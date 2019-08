Lo mejor y lo peor de los MTV VMA’s

Lo mejor

El popurrí de Missy Elliott

Justo después de la decepción de la edición de su regreso discográfico, el paupérrimo EP ‘Iconology’, Missy Elliott y MTV consiguieron su objetivo en la edición 2019. La primera, reivindicarse como leyenda incluso cuando lleva años sin sacar álbum; la cadena, homenajeada a su vez en el videoclip que acaba de publicar Missy, ‘Throw It Back’, dar un poco de notoriedad a su premio honorífico, el “Vanguard Award” que se ha estado décadas entregando por la puerta de atrás sin que la gente a duras penas se enterara de su existencia. Foto: MTV.com.

No sabría recitar a los ganadores de este premio en otros años, pero no se olvidará lo de Missy anoche. Pese a que no la vimos durante nada menos que su clásico ‘Work It’, Missy Elliott ofreció una actuación espectacular entre bailarines, efectos especiales, los diferentes sets dispuestos para cada canción de su medley, las cuidadas proyecciones y la fuerza de los beats de las distintas canciones. Se adivina un trabajo meticuloso con muchas horas de preparación previa no solo en cuanto a coreografías sino en cuanto a producción audiovisual.

A Cardi B, que por cierto derrotó a un montón de tíos en la categoría hip-hop, le tocaba entregarle el premio, repasando su labor e influencia incluso en la moda, reconociendo que ella misma la había copiado, y recordando hitos medio olvidados, como las colaboraciones de Missy con Beyoncé o Ariana Grande. Missy Elliott reconoció estar emocionada durante su discurso, recordando que ha trabajado muy duro durante más de dos décadas. Ella sí llamó al Vanguard Award con el nombre que ha tenido durante años, “Michael Jackson”, cuando en varios momentos de la noche parecía estar ocultándose o silenciándose que el nombre del premio era o fue este. ¿Se ha puesto encima de la mesa este debate tras el impacto del documental ‘Leaving Neverland’? Missy tuvo palabras de agradecimiento para Janet Jackson, Busta Rhymes, Peter Gabriel y Madonna, entre muchos otros, pero dedicándose especialmente a Janet por ser tan “buena amiga”. Sus palabras finales fueron para los bailarines.



‘A ningún hombre’ de Rosalía

Rosalía ha sido la primera artista española en recibir un VMA, en concreto al mejor vídeo latino con ‘Con altura’. Además, le dejaron cantar en español en la ceremonia, y si bien su presentación de ‘Yo x ti, tú por mí’ con Ozuna y un fragmentillo de ‘Aute cuture’ en solitario no fue superimpresionante para aquellos que ya llevamos meses observando el despliegue de su cuerpo coreográfico; el principio fue de cortar el hipo. Justo cuando muchos dábamos por hecho que no se iba a atrever con ninguna composición de ‘El mal querer‘ en la ceremonia por el carácter más experimental y menos latino de su repertorio, incorporó un fragmento a capella de ‘A ningún hombre’ y ahí fue de verdad donde nos dejó tan helados como en los Goya.



La actuación de Normani

No tengo muy claro cuánto hubo de pregrabado en los vocales de Normani durante su actuación, pero la cantante logró ofrecer la típica actuación enérgica en la que te da igual cuánta lata estés percibiendo. En su presentación de ‘Motivation’, sin duda una de las mejores canciones del momento, Normani apareció tocándose el coño encima de una canasta. A la postre se rodeó de un gran grupo coreográfico, le arrancaron la ropa, se puso a hacer piruetas y no dejó de ofrecer, por paradójico que parezca, una actuación muy viva.



Shawn Mendes, por partida doble

Shawn Mendes tuvo doble protagonismo en la ceremonia. Dejando de lado los galardones, que al fin y al cabo los vota el público y no tienen más misterio, pues gana quien tiene mayor número de fans; Mendes actuó dos veces. Y las dos veces convenció. En cuando al número 1 actual en Estados Unidos, ‘Señorita’ junto a Camila Cabello, puede que no sea la canción más compleja del mundo, pero su presentación intimista, romántica y sencilla y la química entre ambos cuando al final parece que se van a besar, no se puede poner en duda. El presentador Sebastian Maniscalco estuvo muy gracioso cuando parecía estar elogiando los labios de uno de los dos, y en realidad se refería a Shawn (“Camila también ha estado muy bien”). Mendes también resultó entretenido y natural con su interpretación en solitario de su tema ‘If I Can’t Have You’. Por el contrario, en contraste, el show de Lizzo delante de un culo gigante, resultó demasiado forzado. Como si hubiera intentado demasiado ser el gran “highlight” de la noche con su medley de ‘Truth Hurts’ y ‘Good as Hell’.





El buen nivel generalizado

Tan criticada en los últimos años por su pérdida de contacto con la realidad y la juventud, la gala de los premios MTV se ha sumado puntos tirando de lo latino (la presentación de J Balvin y Bad Bunny, una fantasía de emojis y figuritas patrocinada por SnapChat); apostando por canciones sin parafernalia (además de ‘Señorita’ estuvo muy bien vocalmente Miley Cyrus interpretando la balada ‘Slide Away’), manteniendo la actuación en exteriores que siempre da algo de dinamismo (lo de Jonas Brothers correteando entre sus fans histéricos fue un chorro de energía); y cerrando con el reconocimiento a la cultura hip-hop con un popurrí de Queen Latifah, Naughty by Nature, Redman, Fetty Wap y Wyclef Jean, que sobre todo en la primera canción y en la última, ‘O.P.P.’ y ‘Hip Hop Hooray’, lograron levantar al público.





La cara de Kevin Jonas viendo a H.E.R.

La actuación de H.E.R., quizá por no ser de las primeras de la noche, no dijo mucho, sobre todo después de la más que generosa presentación de sus méritos musicales, y este fue el careto que le pillaron a Kevin Jonas mientras ella hacía el solo de guitarra de ‘Anti’.

Lo peor

La ausencia de Ariana Grande y Billie Eilish

No se concibe unos Premios MTV 2019 en el que no figuren dos de las reinas del pop durante este año, a la que cada uno de sus pasos les ha salido mejor que bien. Ariana Grande ha arrasado con ‘thank u, next’ y ‘7 Rings’ y Billie Eilish está en boca hasta de Thom Yorke como la artista joven más interesante del panorama. Billie mandó un vídeo indicando que estaba de gira en Rusia y que lamentaba perderse la gala de los Premios MTV cuando era el sueño de su vida asistir, pero tanto sueño no sería, si no se había reservado un hueco en la agenda. Mira cómo Taylor Swift sí que no quiso perderse la fiesta.

El premio a Vídeo del Año para Taylor Swift

Taylor Swift ha podido hacer un vídeo simpático y bienintencionado con ‘You Need to Calm Down’, ¿pero de verdad es el vídeo del año? La cantante, que durante años ha guardado silencio políticamente, no tiene tanta credibilidad como otros artistas ahora enarbolándose la bandera de las libertades, de la Ley de Igualdad y su vídeo roza lo ñoño y lo rocambolesco, lo inverosímil, en su intento de plantearse como adalid de la paz abrazándose a Katy Perry, ambas disfrazadas de menú McDonald’s. ‘Lover’ vuelve a tener mayor número de buenas canciones de las esperadas, pero ‘You Need to Calm Down’ ni siquiera es una de ellas. La actuación de Taylor, mejor en la parte acústica de ‘Lover’ que en la pomposa de ‘You Need to Calm Down’, presentó sobre todo al principio un sonido algo deficiente que no se han molestado en tunear al subir a Youtube.



La actuación de Lil Nas X

Lil Nas X supo reírse de sí mismo con un vídeo introductorio en el que bromeaba con el remix número 3162 de ‘Old Town Road’. A pesar de ser presentado por Billy Ray Cyrus, que apeló indirectamente a su homosexualidad, dándole las gracias por inspirar a la gente a ser ellos mismos y por haber roto fronteras en el mundo de los géneros musicales, el artista dejó atrás su hit para presentar un nuevo single ‘Panini’. Una presentación futurista que recordaba a la de Katy Perry con ‘Dark Horse’ en la Superbowl, y que fue en riguroso playback. Una verdadera bajona que, al contrario de lo que sucedía con Normani, no era disimulada con un buen número.