‘Señorita’ es… ¿merecidamente la canción del verano o demasiado simplona?

Parte de la redacción evalúa la canción que lleva 2 meses exactos en el número 1 global de Spotify.

“‘Señorita’ es extraordinariamente sencilla y ahí radica su triunfo. Una melodía facilísima, veraniega, latina. Una producción sin añadidos ni efectos especiales; apenas las voces, la base rítmica y la guitarra, que da pellizquitos, literal y metafóricamente. Cómo nos gusta que la chica (Camila) haga alardes vocales pero sin exagerar, cómo nos gusta que el chico (Shawn) cante dulcemente, mientras va subiendo la intensidad y se van añadiendo detalles leves. Que encima tenga la duración justa y no caiga en el vicio de la repetición excesiva redondea todo el conjunto. Ligera, precisa, absolutamente pegadiza”. Mireia Pería.

“El éxito de ‘Señorita’ demuestra que no hacen falta demasiadas cosas para hacer la canción del verano. A veces poco más que una guitarra acústica, unos chasquidos y sobre todo una buena melodía perfecta para las nostálgicas noches de verano son suficientes. En este caso, por supuesto que ‘Señorita’ sea un dueto entre Shawn Mendes y Camila Cabello -que ya habían publicado canciones similares por separado -y no un single en solitario de ninguno de los artistas involucrados ha vendido la canción muchísimo mejor, pues la química entre ellos es innegable, como confirma el videoclip de la canción. De todas las canciones del verano de 2019 posibles que me pueden venir a la mente, ‘Señorita’ es probablemente la que más me apetece escuchar en cualquier momento”. Jordi Bardají.

“‘Señorita’ no es un dechado de imaginación desde su título en castellano: ya había una canción de Justin Timberlake llamada así producida por The Neptunes (y otra de Abraham Mateo con el doble de reproducciones en Youtube). Pero es que lo que encontramos después es menos original aún: la canción empieza por un estribillo que llega a ocupar más de la mitad de toda la composición. De los 3 minutos que dura esto, casi 2 son Shawn Mendes y Camila Cabello repitiendo lo mismo. Si a esta ideaza le sumamos unas 15 repeticiones de “la la lá”, y el lugar que ocupan en la industria ambos, desde luego puedo entender su éxito monstruoso, pero eso no convierte ‘Señorita’ en la salvación de este verano, precisamente. Nadie le habría hecho ni caso si fuera un single de Sting”. Sebas E. Alonso.