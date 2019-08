Thom Yorke a Billie Eilish: “Eres lo único jodidamente interesante a día de hoy”

Ya sabíamos que Thom Yorke era seguidor de Billie Eilish porque le habíamos visto compartir un palco con nada menos que Sam Smith durante un concierto suyo. Además, el líder de Radiohead incluso había declarado sobre la cantante que le gustaba porque “va a lo suyo y nadie le dice lo que tiene que hacer”.

Ahora las cosas han ido un poco más allá cuando el tour manager de Billie Eilish Brian Marquis ha revelado en un amplísimo reportaje de Rolling Stone sobre la artista lo que sucedió durante el encuentro de ambos. Según Brian, Thom Yorke se comportó de un modo tan “perturbado y malhumorado” como esperaban, pero al parecer sí acertó a decirle a Billie Eilish: “eres la única haciendo algo jodidamente interesante a día de hoy”. Finneas O’Connell, hermano y productor de Billie Eilish, lo ha descrito como “lo más cool que nadie te pueda decir”. Desafortunadamente, no ha trascendido foto conjunta como sí sucedió entre David Bowie y Lorde.

Billie Eilish continúa arrasando con su álbum editado este año, ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?‘, que ya ha despachado 2,6 millones de copias en todo el mundo según las estimaciones de Mediatraffic, siendo certificado como disco de platino en Australia, Noruega, Canadá y Dinamarca, y como disco de oro en Reino Unido o Italia. Por su parte, Thom Yorke acaba de editar su nuevo álbum en solitario, ‘Anima‘.