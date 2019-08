Missy Elliott / ICONOLOGY

Missy Elliott ha vuelto… más o menos. La rapera anunciaba el jueves la llegada, esa misma noche, de su nueva “colección de canciones” ‘ICONOLOGY’. Algún medio corría veloz a titular que Elliott estaba a punto de sacar un nuevo álbum y en los foros la sensación era de “hype” total ante la posible llegada del sucesor de ‘The Cookbook’, publicado en el lejano 2005. Sin embargo, esta colección ha resultado ser un EP de 5 canciones, la última de las cuales es una versión a capella de la pista anterior.

El sencillo principal de ‘ICONOLOGY’ es ‘Throw it Back’. En él caben referencias a los mismos VMA’s y al “watch me flip it and reverse it” de ‘Work It’, además de la gran frase “I did records for Tweet before y’all could even tweet”, muy representativa de lo que parece buscar Elliott en esta etapa de su carrera: instalarse en el presente al tiempo que homenajea su propio legado. En los últimos años, hemos visto a Elliott robarle el foco a Katy Perry en la Super Bowl, colaborar con gente como Little Mix o Lizzo y publicar singles sueltos como ‘WTF (Where They From)’ o ‘I’m Better’ que la han mantenido en el mapa pese a que las noticias sobre su nuevo disco, que llegó a existir e incluso a ser reseñado en algún momento, han seguido siendo escasas, por no decir inexistentes.

Es muy mala noticia, por tanto, descubrir que ‘Throw it Back’ ni siquiera iguala el nivel de aquellos singles que Elliott publicó en 2012 con Timbaland y que supuestamente iban a formar parte del perdido ‘Block Party’. Su videoclip es entretenido, pero no logra mejorar la canción, que parece de la última Iggy Azalea. Lo peor de ‘Throw it Back’, producida por Wili Hendrix, ni siquiera es su mala producción vocal, con esa voz bañada en reverb y doblada de mala manera que la hace sonar a maqueta, sino que la canción no tiene ningún gancho al margen de algunas de sus mejores frases, como la inevitable “I raised all these babies, call me Katherine Jackson” que puede estar cariñosamente dirigida a Nicki Minaj, CupcaKKe, Azealia Banks… o no. Lo mejor que puede decirse de ella es que es mediocre, y en ‘ICONOLOGY’ las cosas no van demasiado a mejor.

En ‘ICONOLOGY’, Elliott, que esta noche actúa en los VMA, donde recogerá el premio Michael Jackson Video Vanguard por sus inigualables contribuciones al arte del videoclip, presenta todas las pistas con el anuncio “esto es una exclusiva de Missy Elliott”, un guiño a su excelente álbum de 2002 ‘Under Construction’ que termina pasándole factura, pues a veces las comparaciones son odiosas, como dice el dicho. Hendrix vuelve a firmar la pista 2 ‘Cool Off’, pero la canción no es demasiado memorable ni siquiera con sus repetitivos “get it get it get it” y “do it do it do it”. Su base de hip-hop de la vieja escuela, ligeramente rallante, está bien, pero la canción desprende una energía vacía, lacia, y el reverb en la voz de Elliott vuelve a afear el conjunto. Otro buen flow desaprovechado.

Las dos siguientes canciones de ‘ICONOLOGY’ están producidas por la mano derecha de Elliott Timbaland, pero esto no es necesariamente algo bueno. ‘DripDemeanor’, una colaboración con la cantante Sum1, explora el sonido de R&B contemporáneo del último Bruno Mars, pero la canción es una nadería que habría pasado desapercibida incluso en ‘The Cookbook’. Timbo, que acaba de producir una canción estupenda para Mariah Carey, lo sabe hacer mucho mejor. Y la doo-wop ‘Why I Still Love You’ es aún peor pese a que los rubustos beats de Timbaland pueden recordar a la mejor etapa de Elliott junto al productor. En este caso, la producción vocal, autotune mediante, directamente es terrible y lo peor es que la pista final es una innecesaria versión “a capella” de esta canción con el autotune aún presente. ¿A quién demonios le puede interesar? Aunque aquí la pregunta final claramente es otra: ¿de verdad esto es lo mejor que podía ofrecer Missy Elliott después de tanto tiempo?

Calificación: 3/10

Lo mejor: ‘Throw it Back’

Te gustará si: echabas muchísimo de menos a Missy Elliott

Escúchalo: Spotify