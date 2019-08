Por qué Missy Elliott es una merecidísima receptora del Video Vanguard Award de MTV

Una nueva gala de los MTV Video Music Awards se celebra el próximo 26 de agosto con Taylor Swift y Ariana Grande entre las principales nominadas. Y como casi cada año desde 1991, una artista de pop influyente será reconocida en la ceremonia por su trabajo en el ámbito de los videoclips con un premio especial, el llamado Michael Jackson Video Vanguard Award, que el año pasado fue a parar a Jennifer Lopez.

Este año será la rapera Missy Elliott quien recoja el mencionado premio, lo cual no extrañará a nadie que haya seguido de cerca MTV en los años que van de finales de los 90 a mediados de los 2000 y en concreto la carrera de una Missy Elliott que produjo algunos de los vídeos más memorables de la época. De hecho, se podría argumentar que el término “vanguardia” incluido en el nombre de este premio le viene como anillo al dedo, pues los vídeos de Elliott -dirigidos por gente como Dave Meyers o Hype Williams- han solido ser bastante innovadores dentro de su marcado surrealismo. En ellos había grandes coreografías, algunas de las cuales Elliott realizaba como si en el mundo de sus vídeos no existiera la gravedad, levitando en algunos casos; numerosos cambios de escenarios y los outifts más “cool” imaginables. Son imborrables el outfit “bolsa de basura” del vídeo de ‘The Rain (Supa Dupa Fly)’, la colorida casa de plástico de ‘Beep Me 911’ o las imágenes de Missy literalmente hecha un espantapájaros en ‘Pass that Dutch’, carcomida por abejas en ‘Work It’ o enterrada en la arena en ‘Lose Control’. Una serie de imágenes y fantasías extrañas y delirantes, que no han dejado de fascinar tantos años después.

A pesar de que Elliott, que este año ha sido incluida en el famoso Songwriters Hall of Fame -es la primera rapera que lo logra-, no publica disco desde 2006, la artista ha seguido sacando algún que otro single suelto y para ellos no ha dejado de hacer vídeos espectaculares como el que recibía hace unos pocos años ‘I’m Better’, su single en solitario más reciente. ¿Aprovechará la artista este momento de gloria para anunciar algo o de momento no hay nada que anunciar? Elliott trabaja desde hace rato en un nuevo álbum como confirmaba el pasado mes de julio en la revista Marie Claire, pero las noticias en torno a él siguen siendo escasas, por no decir inexistentes. De momento Elliott, que se encuentra disfrutando del moderado éxito logrado por ‘Tempo‘, su colaboración con Lizzo, y además actuará en la ceremonia, ha agradecido la recepción del Video Vanguard Award en Twitter: “estoy humildemente agradecida por recibir este premio, agradezco a mis fans quienes han luchado diligentemente por que este día llegara. Estoy llorando lágrimas de felicidad. Gracios a Dios y a MTV”.