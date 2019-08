Taylor Swift, primera artista confirmada en los MTV Video Music Awards 2019; ¿será Rosalía la siguiente?

Taylor Swift es la primera artista confirmada para actuar durante la ceremonia de entrega de los MTV Video Music Awards 2019, que se celebran en Nueva Jersey el lunes 26 de agosto. Estaba prácticamente cantado después de que consiguiera ser la artista más nominada a estos galardones junto con Ariana Grande, aspirando a 10 premios… con tan solo los dos singles publicados en los últimos meses: ‘You Need to Calm Down‘ y ‘ME!‘. Justo o injusto, será una buena promoción, no cabe duda, para su disco ‘Lover‘, que se habrá publicado justo un par de días antes, el 23, y seguro hará que muchas miradas se centren en la ceremonia.

Por el momento no se conocen más artistas que vayan a actuar esa noche: se especula con la posibilidad de que Grande o Billie Eilish, que aspira a 9 astronautas, lo hagan. Tampoco sería descabellado pensar que pueda hacerlo Rosalía: aunque está a miles de kilómetros de Nueva Jersey, donde se celebrará la gala, hace pocas horas que ha subido a sus redes sociales algunas fotos en la ciudad de Chicago, donde acaba de actuar en Lollapalooza. Y sus próximas fechas en Norteamérica son el 30 de agosto en Miami y el 31 en Philadelphia, por lo que su agenda está… despejada.

Recordemos que Rosalía aspira a varios premios en esta ceremonia. La cantante catalana competirá en la categoría de Artista revelación contra Billie Eilish, H.E.R., Lil Nas X y Lizzo, mientras el vídeo de ‘Con altura’, su colaboración con J Balvin y El Guincho, está nominado en las categorías de “Mejor latino” y “Mejor coreografía”.

