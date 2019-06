Taylor Swift y Katy Perry, uña y carne… o más bien hamburguesa y patatas fritas en el vídeo de ‘You Need to Calm Down’

Taylor Swift acaba de lanzar el single ‘You Need to Calm Down’, un simpático tema electropop en el que la cantante dispara frases contra la homofobia y contra los “haters” de internet. De hecho, Swift acaba de realizar una aparición sorpresa en el histórico Stonewall Inn de Nueva York, donde ha cantado en solitario o acompañada del actor de ‘Modern Family’ Jesse Tyler Ferguson.

El vídeo para ‘You Need to Calm Down’ se ha estrenado este mediodía con toda la intención de romper internet, pues incluye un cameo de Katy Perry. Ambas sellan su reconciliación disfrazadas de hamburguesa y patatas fritas en un vídeo ultra pop que incluye cameos de otras estrellas como Laverne Cox, varios integrantes de ‘Queer Eye’ o del patinador Adam Rippon, y en la escena final, un concurso de belleza en el que participan varias drags disfrazadas de algunas estrellas del pop como Lady Gaga o Cardi B. Una celebración de la sororidad y del Orgullo situado en la América profunda en medio de una manifestación anti-LGBT, que termina con una pequeña petición política por parte de Swift.

‘You Need to Calm Down’ ha recibido algunas críticas negativas por parte de varios medios anglosajones por su obvia letra. Por ejemplo, SPIN ha titulado que la canción es “demasiado inofensiva para significar algo”, mientras Pitchork directamente ha declarado que es “muy, muy mala”. Con un poco más de sentido del humor, Vulture ha realizado un divertido análisis de la letra de ‘You Need to Calm Down’, frase por frase.