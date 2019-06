Taylor Swift anuncia nuevo disco, ‘Lover’

Taylor Swift había anunciado que a las 17.00 hora este americana (las 23.00 en España) revelaría en Instagram novedades jugosas relacionadas con su nuevo proyecto, del que de momento se conocían algunas conjeturas interesantes extraídas por los fans, de supuestas pistas que Swift habría dejado por ejemplo en el vídeo de ‘ME!’ o en entrevistas. La gran noticia es la llegada del nuevo disco de Swift, ‘Lover’, el 23 de agosto. La colorida cubierta es obra de la artista colombiana Valheria Rocha.

Por otro lado, y haciendo gala de su gusto por los títulazos-sentencia, la autora de ‘We Are Never Ever Getting Back Together’, ‘Look What You Made Me Do’y ‘This is Why We Can’t Have Nice Things’ estaría a punto de publicar un single llamado ‘You Need to Calm Down’ que no sabemos si tendrá algo que ver con su reciente reconciliación con Katy Perry o con la reacción en las redes a su encuentro con Marilyn Manson, pero cuyo título Swift habría revelado en su último vídeo (en la primera escena de ‘ME!’, Brendan Urie expresa exactamente la frase “necesitas calmarte”, aunque en francés).

El posible título de ‘You Need to Calm Down’ -aparentemente confirmado por un “insider” de ATRL- ha corrido como la pólvora en Twitter y ojo, porque por ahí aparecen también las supuestas portadas -aunque tienen bastante pinta de “fake”- del single o incluso de la del disco que se avecina, que mostraría a una Taylor de espaldas cubierta por dibujos de mariposas negras. ¿El título rumoreado por los “swifties” del sucesor de ‘reputation‘? Una palabra que también aparece en el vídeo de ‘ME!’: “lover”.