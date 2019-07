Taylor Swift se prepara para lanzar ‘The Archer’, su nuevo single producido por Jack Antonoff

Taylor Swift publica nuevo disco el 23 de agosto, es decir, exactamente dentro de un mes, pero el tercer single extraído de este trabajo parece que no se va a hacer esperar. Como revela ya Apple Music e informa Stereogum, se titula ‘The Archer’ y está producido por Jack Antonoff, responsable de la producción de ‘reputation‘ y de varios temas de ‘1989‘, incluido el single ‘Out of the Woods’.

‘The Archer’ es la pista 5 de ‘Lover’ y son varios los artículos que se han publicado al respecto sobre las canciones de Swift que históricamente han ocupado este lugar en sus álbumes. Han solido ser canciones muy bien acogidas por los fans por su componente emotivo, como ‘Dear John’, ‘All Too Well’ o ‘Delicate’, aunque habrá que esperar a escuchar ‘The Archer’ para comprobar si está más cerca de estas o de la popera pista 5 de ‘1989’, ‘All You Had to Do Was Stay’.

El tercer single de ‘Lover’ llega tras ‘ME!’ con Brendan Urie y ‘You Need to Calm Down’, cuyo videoclip aspira a varias nominaciones en los MTV Video Music Awards. Dos canciones que no han logrado el éxito esperado de un primer y un segundo single de Swift, pero que tampoco pueden considerarse fracasos. ¿Mejorará ‘The Archer’ sus datos en cualquier caso?