Taylor Swift, Billie Eilish y Rosalía, entre los grandes triunfadores de los MTV VMA’s 2019

Taylor Swift, que abría la ceremonia de los MTV Video Music Awards de 2019 con un medley de ‘You Need to Calm Down’ y ‘Lover’, ha sido una de las grandes ganadoras de los premios de este año, al hacerse con el galardón a Vídeo del Año por el vídeo de ‘You Need to Calm Down’, lleno de celebridades y con mensaje contra el odio. También recibió otro premio para la misma canción (“video for good”) y hubo un reconocimiento para ‘ME!’ en las categorías técnicas en concreto a los efectos visuales.

Aunque con menos protagonismo al no haber actuado, Ariana Grande y Billie Eilish se llevaron igualmente cada una tres premios. Entre quienes sí pudieron actuar en la ceremonia estuvieron Shawn Mendes con y sin Camila Cabello, Lizzo, Jonas Brothers, Missy Elliott con su popurrí de éxitos en relación con la recepción del premio honorífico por sus grandes vídeos pasados, Miley Cyrus, H.E.R., Normani, J Balvin con Nad Bunny y Rosalía con Ozuna. La autora de ‘El mal querer’ hizo un medley de ‘A ningún hombre’, ‘Yo x ti, tú por mí’ y ‘Aute Cuture’, y pudo llevarse a casa el premio a vídeo latino por ‘Con altura’. Rosalía recogió su premio indicando que “no se lo esperaba” y que era “un honor. Soy de Barcelona y estoy tan feliz de estar aquí para representar a mi país y a mi cultura”. La cantante dio las gracias por que la dejaran cantar en español, mientras J Balvin, a su lado, se mostró orgulloso de ser latino y recordó el fuego en el Amazonas. Bajo estas líneas podéis ver el palmarés y los vídeos con las actuaciones. *Noticia en elaboración.

Vídeo del Año: ‘You Need to Calm Down’, Taylor Swift

Artista del Año: Ariana Grande

Canción del Año: ‘Old Town Road (remix) de Lil Nas X, ft Billy Ray Cyrus

Mejor Nuevo Artista: Billie Eilish

Mejor Colaboración: ‘Señorita’ de Shawn Mendes con Camila Cabello

Mejor Artista Emergente este Año: Billie Eilish

Mejor Vídeo Latino: ‘Con altura’ de Rosalía, J Balvin, El Guincho

Mejor Vídeo de Pop: ‘Sucker’ de Jonas Brothers

Mejor Vídeo Hip Hop: ‘Money’ de Cardi B

Mejor Vídeo de R&B: ‘Waves’ de Normani, ft 6lack

Mejor Vídeo de K-Pop: ‘Boy With Luv’ de BTS, ft Halsey

Mejor Vídeo Dance: ‘Call You Mine’, de Chainsmokers con Bebe Rexha

Mejor Vídeo Rock: ‘High Hopes’ de Panic! at the Disco

Mejor Vídeo for Good: You Need to Calm Down’, Taylor Swift

Mejor Grupo: BTS

Mejor Himno de empoderamiento: ‘Hot Summer Girl’ de Megan Thee Stallion, con Nicki Minaj y Ty Dolla Sign

Canción del verano: ‘Boyfriend’ de Ariana Grande y Social House

–

Video Vanguard: Missy Elliott

–

Mejor Dirección: ‘Old Town Road (remix) de Lil Nas X, Billy Ray Cyrus

Mejores Efectos Visuales: ‘ME!’ de Taylor Swift

Mejor Dirección: ‘bad guy’ de Billie Eilish

Mejor Dirección de Arte: ‘7 Rings’ de Ariana Grande

Mejor Coreografía: ‘Con altura’ de Rosalía, J Balvin

Mejor Fotografía: ‘Señorita’ de Shawn Mendes, Camila Cabello