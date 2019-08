Las mejores canciones del momento: agosto 2019

Clairo / Sofia: Buen single del esperado disco de Clairo, muy apto para seguidores de Sky Ferreira.

Kim Petras / Do Me: Estupendo tema del notable y entretenido álbum de pop con mayúsculas que se ha marcado Kim Petras.

Charli XCX, Christine and the Queens / Gone: Dos de nuestras artistas de cabecera se unen en un nada decepcionante dueto.

LIZ, Slayyyter / Diamond in the Dark: El espíritu de PC Music permanece en esta canción que ha sido co-escrita por Jarina de Marco junto a Liz, la de ‘When I Rule the World‘.

Tove Lo, ALMA / Bad as the Boys: Otro fructífero dúo es este tema que sucede a ‘Glad He’s Gone’ en la interesante discografía de Tove Lo.

Vicente Navarro / En el río: Inquietante tema que abre uno de nuestros últimos Discos Recomendados, ‘Casi tierra’ de Vicente Navarro.

Freya Ridings / Castles: Ningún seguidor de la primera Florence + the Machine puede perderse este intenso tema de Freya Ridings.

Lizzo, Missy Elliott / Tempo: Aunque triunfe con un tema antiguo, Lizzo no deja de intentarlo con los nuevos, como este tan urban que casi queda fuera de su disco pero al que al final le ha hecho videoclip.

Hidrogenesse, Elsa de Alfonso / La cita: Aunque no ha sido uno de los singles principales de ‘Joterías bobas‘, reluciente tema de Hidrogenesse, de lo más surrealista e imaginativo de su carrera.

Reyko / Lose Myself: Estupendo tema que resitúa la carrera del dúo Reyko, afincado en Londres pero vinculado a España.

Ariana Grande, Social House / boyfriend: Nuevo hit internacional de Ariana Grande cuando todavía nos estábamos recuperando del impacto mediático de ‘thank u, next’.

Lana del Rey / Looking for America: Improvisada pero relevante canción escrita por Lana del Rey tras las últimas matanzas de Estados Unidos. No estará en su inminente largo.

HAIM / Summer Girl: Otro tema improvisado que sale al mercado nada más gestarse es este sin destino particular de Haim, dedicado al cáncer sufrido por su co-productor Ariel Rechtshaid.

Whitney / Used to Be Lonely: Bellísimo nuevo avance de lo nuevo de Whitney, a la venta en breve, el 30 de agosto.

Bon Iver / Hey, Ma: Finalmente entre lo mejor del nuevo disco de Bon Iver, que por sorpresa se ha puesto en circulación, estaba este avance que conocimos hace unas semanas. Recupera aquí nuestra crítica de ‘ii’.

Four Tet / Teenage Birdsong: Nueva martilleante y sutil producción de Four Tet, a la altura de sus mejores trabajos pese a sus escasos 3 minutos de duración.

DJ Shadow, De La Soul / Rocket Fuel: Inyección de adrenalina de DJ Shadow que no tiene nada que envidiar al discazo que este año se han sacado de la manga Chemical Brothers.

Channel Tres / Sexy Black Timberlake: Entre los talentos que descubríamos en Paraíso Festival estaba Channel Tres, puro funk en este tema cuyo título lo dice todo.

Normani / Motivation: Entre los temas de R&B del mes, hay que destacar el de Normani, a la que conocerás por ‘Dancing with a Stranger’ de Sam Smith.

Derby Motoreta’s Burrito Kachimba / The New Gizz: Recientemente estrenábamos el vídeo nuevo de los exitosos Derby Motoreta’s cuyo álbum reseñábamos hace unos meses.

Sen Senra / No me sueltes más: Vuelta al soul suave con el impredecible talento de Sen Senra.

Blue Ivy, Saint JHN, Beyoncé, WizKid / Brown Skin Girl: La canción que más está gustando de la banda sonora alternativa de Beyoncé para ‘El rey león’ cuenta con su hija como artista principal.

Chance the Rapper, Lil Durk, Nicki Minaj / Slide Around: Entre las pocas canciones que rescatábamos del último disco de Chance the Rapper, esta, en la que Nicki Minaj vuelve a ser lo mejor de una canción.

Jenny Hval / High Alice: Jenny Hval suena (además de a la Kylie trip-hop) a Enigma, Black Box Recorder y Hooverphonic en este avance de su nuevo disco, que saldrá el 13 de septiembre.

Taylor Swift / Lover: Taylor suena entre Suzanne Vega, Tracy Chapman y Adam Green en el mejor avance de ‘Lover’, a la venta este viernes.

Víctor Coyote / Cumbia de milagro: El Volcán Música publica un single de dos temas del mítico Víctor Coyote, que aquí se decanta por un sonido fronterizo.

Lola Indigo, Don Patricio / Lola Bunny: Entre los infinitos temas colaborativos del verano, está destacando en listas la colaboración de estos dos totems, tan solo unos meses después de sus respectivos discos estrella.

Rosalía, Ozuna / Yo x ti, tú x mí: Reacciones encontradas está produciendo la nueva colaboración de Rosalía, ahora junto a Ozuna, si bien con el inconfundible sello de El Guincho (el de ‘Pop negro’) en los teclados.

Beyoncé / Bigger: Nuestro compañero Raúl Guillén también seleccionaba como “canción del día” esta otra balada de ‘El rey león’, esta vez en solitario de Beyoncé, pero dedicándose también a sus hijos.

Mónica Naranjo / Doble corazón: Cerramos con la inclasificable canción dedicada a su bisabuela y a la Guerra Civil de la Pantera de Figueres, que durante todo el verano está siendo de lo más votado de nuestra web.