La Canción del Día: ‘Used To Be Lonely’ lleva a pensar en Whitney como los Simon & Garfunkel de nuestros días

Una buena melodía clásica siempre será invencible. Es lo que mostraban Whitney en el precioso ‘Light Upon The Lake‘, un debut repleto de efluvios de los años 70 que tuvo hueco en muchas listas (también las nuestras) de lo mejor de 2016. Ahora el dúo surgido de la escisión de Smith Westerns, formado por Julien Ehrlich y Max Kakacek, prevé la inminente publicación de su continuación en unos días: el 30 de agosto verá la luz ‘Forever Turned Around’, 10 nuevas canciones producidas otra vez por Jonathan Rado (Foxygen), aunque en esta ocasión también ha participado activamente Brad Cook (Bon Iver). [Foto: Olivia Bee.]

Tres años después de aquel exquisito compendio de pop rock, poco parecen haber variado sus planteamientos musicales: los anticipos ‘Giving Up‘ y ‘Valleys (My Love)‘ siguen apostando –o más si cabe– por un planteamiento eminentemente clásico en fondo y forma, con ecos de la gran canción norteamericana –Randy Newman, Carole King, James Taylor–. El adelanto que han mostrado esta semana se mueve en términos similares, si bien cuenta con un “algo” especial.

‘Used To Be Lonely’ comienza con una guitarra clásica en arpegio y la voz de Ehrlich doblada (con un tenue teclado de fondo), que hacen pensar en ellos (también por sus pintas de nerdazos) como una suerte de Simon & Garfunkel de nuestros días. A esa base mínima se van incorporando piano, bajo y batería, aportando músculo a una pieza que termina de deslumbrar cuando llega el coro principal –maravilloso ese breve silencio que se hace justo cuando Julien lo entona–, y que se queda ya con nosotros para la eternidad. Más aún cuando, tras el estribillo, un arreglo de metales aporta lustre y emoción y abre paso a un final más explosivo. Una maravilla que, dicen, “ataja la jubilosa confusión que viene cuando ves la forma en que las cosas cambian inesperadamente con el paso del tiempo”. No seré yo quien lo discuta.

Tracklist de ‘Forever Turned Around’:

‘Giving Up’

‘Used To Be Lonely’

‘Before I Know It’

‘Song For Ty’

‘Valleys (My Love)’

‘Rhododendron’

‘My Life Alone’

‘Day & Night’

‘Friend Of Mine’

‘Forever Turned Around’