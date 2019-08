La Canción Del Día: en ‘Looking for America’, compuesta y grabada hace 3 días, Lana sueña con un país “sin armas”

Lana Del Rey publica nuevo álbum el 30 de agosto, pero las circunstancias le han llevado a improvisar una canción al margen de este largo que, sin más demora, ha llegado esta noche a las plataformas de streaming, exactamente tres días después de que Lana la compusiera y grabara en el estudio con Jack Antonoff.

Se trata de ‘Looking for America’, que Lana ha compuesto conmocionada por los recientes tiroteos masivos acontecidos en El Paso y Dayton. Quizá por la inmediatez con la que ha llegado la canción, esta no se compone de grandes arreglos, pues es ni más ni menos que una sencilla balada de blues en la que Lana canta acompañada con poco más que una guitarra eléctrica, otra acústica y el sonido de un organillo, además de un arpa que parece emerger solo hacia el final. En la mezcla incluso siguen siendo audibles el rechinar de algunas cuerdas o algunos golpes dados a la guitarra, como si Lana hubiese tomado la decisión de no pulir la canción al máximo para otorgarle mayor “autenticidad”.

En cualquier caso, ‘Looking for America’ sirve de recordatorio de que, a veces, las buenas canciones surgen de la nada, sin pensarlas mucho. Lana está curtida en la canción americana de los años 50, por no hablar de que “América” puede ser su palabra favorita, pero lo que le ha nacido en ‘Looking for America’ no es una balada de Lana en piloto automático, sino una preciosa canción de amor hacia su país, que ni siquiera con menciones a Nueva York, San Francisco o el río Hudson o a una “bandera que vuela libre”, cae realmente en el patriotismo. En ella, Lana sueña con una América “sin armas” y “sin bombas en el cielo” en la que solo hay “fuegos artificiales” cuando ella y su amante “colisionan”, y aunque suena demasiado idealista en estos momentos, seguro que captura el sentimiento de muchísimas otras personas.