Lana Del Rey presenta ‘Looking for America’, inspirada por los asesinatos de El Paso y Ohio

Hace menos de una semana que Lana Del Rey detalló por fin la próxima publicación de su nuevo álbum, ‘Norman Fucking Rockwell’, y ya tenemos novedades suyas no relacionadas (al menos, en principio) con él. Hace unas horas ha subido a su perfil de Instagram un directo en el que presenta una canción recién compuesta, en principio llamada ‘Looking for America’. Se trata de una preciosa y delicada balada de aires clásicos, inspirada por los trágicos asesinatos con armas de fuego perpetrados el pasado fin de semana en El Paso y Ohio, según explica ella y trasluce en su estribillo “Aún estoy buscando mi propia versión de América / una sin el arma, donde la bandera vuele libremente / Sin bombas en el cielo, solo fuegos artificiales ante los que tú y yo coincidamos / Es sólo un sueño que tuve en mente”.

“Sé que no soy un político y no intento serlo, así que disculpad por tener una opinión”, dice ácidamente en el texto que acompaña el vídeo de ella y Antonoff en el estudio; “Pero a tenor de todos los tiroteos masivos sucedidos en los últimos días que realmente me han afectado a un nivel primario”, continúa, “quería mostrar este vídeo que nuestra ingeniera Laura tomó hace 20 minutos”. No es la primera vez que Lana hace algo similar: poco antes de publicarse su último disco, ‘Lust for Life‘, grabó ‘Coachella – Woodstock In My Mind‘, influida por las buenas vibraciones que le dio presenciar el festival californiano de 2017. La canción acabó siendo incluida en el último momento en aquel álbum. ¿Ocurrirá lo mismo con esta ‘Looking for America’ y ‘Norman Fucking Rockwell’? Parece difícil, puesto que quedan poco más de tres semanas para su publicación, el 30 de agosto.

Además de esta nueva composición, Lana Del Rey también acaba de anunciar otra novedad: en la película de terror ‘Historias de miedo para contar en la oscuridad’, producida por Guillermo del Toro y que se estrena este mismo viernes, se incluye una versión de la canción ‘Season of the Witch’ de Donovan interpretada por ella y producida tambiémn por Antonoff. Puede escucharse un fragmento en un teaser de la película.