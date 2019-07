Lana Del Rey confirma fecha y portada de su nuevo álbum

Hace dos fines de semana, en el FIB, Lana Del Rey dejaba caer que su nuevo disco ‘Norman Fucking Rockwell’ vería la luz muy pronto, en agosto. Una afirmación que, después de diversas demoras, no sabíamos si creer o no. Pues bien, parece que esta vez sí iba en serio y esta misma tarde se han confirmado más detalles en sus redes sociales.

‘Norman Fucking Rockwell’ se publica definitivamente el 30 de agosto, último viernes del mes. Además, ha mostrado su portada: una foto en la que abraza a un mozalbete sobre un velero mientras dirige su mirada (y su mano) a la cámara. El título del disco, y las siglas de su nombre, se plasman con una tipografía pop-art. Además, confirma que en el disco han intervenido Jack Antonoff (Taylor Swift, Carly Rae Jepsen), además de su habitual colaborador Rick Nowels, entre otros. Además, en los últimos días ha mostrado en Instagram imágenes del rodaje de dos nuevos vídeos.

Lana comenzó no sólo a hablar de este trabajo sino a mostrar su música hace casi un año, cuando presentó el single ‘Mariner’s Appartment Conplex’. Más tarde presentó ‘Venice Bitch’ -una balada de más de 9 minutos- y, ya este año, ‘hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it’.