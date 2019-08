La Canción del Día: en ‘Castles’, Freya Ridings apuesta por ese punto pop al que ha renunciado Florence Welch

Hace algo más de un año hablábamos en nuestra sección Revelación o Timo por primera vez de Freya Ridings, una joven inglesa con una impresionante potencia vocal –con un timbre muy característico, algo engolado– que recordaba un poco a Florence + The Machine, si bien esta promesa apoyaba gran parte de su sonido y su puesta en escena en el piano. La mejor muestra es ‘Lost Without You‘, el baladón que la ha encumbrado, con cifras de monster-hit.

Hace un par de semanas Ridings –que es hija de un actor de cierta popularidad en UK, sobre todo por ser la voz del padre de Peppa Pig, el personaje animado y nueva estrella del pop– publicaba al fin su álbum de debut a través de Capitol Records, un disco homónimo repleto de baladas como ‘You Mean The World to Me‘ (producida por Greg Kurstin) o ‘Unconditional’, centradas sobre todo en la soledad y el aislamiento que, dice, sintió creciendo. Pero ninguno de esos singles está funcionando tan bien como ‘Castles’, el tema uptempo por antonomasia de ‘Freya Ridings‘.

“Escribir una canción uptempo estaba fuera de mi zona de confort pero (era) definitivamente algo sobre lo que sentía pasión. Porque después de una ruptura hay que encontrar a ese fuego interior, como el de un fénix, para regresar de las cenizas de ese momento difícil y hacer tu vida mejor. Es definitivamente una gran motivación en mi vida. Si puedes convertir los momentos más oscuros de tu vida en los más grandes, es (como) un superpoder”, explica Freya. Es un buen resumen de lo que cuenta esta canción sobre “construir castillos de las ruinas de tu amor, ser más de lo que nunca creíste que era” que dirige a ese ex-amor.

Escrita y co-producida por Daniel Nigro –que ha trabajado con Sky Ferreira, Empress Of y, recientemente, Lewis Capaldi) cumple perfectamente ese papel de punto culminante en el disco, gracias a unas baterías poderosas que acompañan en todo momento la canción y que nos hacen pensar en la Florence + The Machine de ‘Lungs’, en ese punto pop al que Welch parece haber renunciado un poco en sus últimos trabajos. Como ella, remite también a la Kate Bush más amable, con una melodía irresistible que está haciéndola escalar, tímida pero constantemente en las listas británicas –esta semana, 7 después de su lanzamiento, ha alcanzado ya el top 18 del chart de singles–. ‘Castles’ prueba además que la voz de Ridings se adapta perfectamente a un estilo más bailable (¿hola, Sophie Ellis-Bextor?). Lo acabamos de comprobar también en ‘Waking Up‘, un fantástico single firmado al alimón por MJ Cole y Cedric Gervais en el que Freya canta. Ojalá en el futuro se deje de tanta balada y nos regale más temas así.