Peppa Pig publica su primer disco: los mejores memes

Entre los lanzamientos del pasado viernes se encuentra el “primer disco” de Peppa Pig. Sí, la cerdita animada. La noticia no ha pasado desapercibida entre los fans del pop como puede comprobarse en Spotify: entre los “artistas relacionados” de Peppa Pig en la plataforma de streaming encontramos a Charli XCX, SOPHIE, Kero Kero Bonito o Kim Petras. La magia de los algoritmos. ¿Les gustará el álbum irónicamente?

Los propios artistas no han dejado de comentar la noticia, destacando Iggy Azalea, que publicaba su nuevo disco también el pasado viernes. La rapera australiana considera “acabada” su carrera tras la aparición de Peppa Pig y ha amenazado a la cerdita en Twitter: “o colaboras conmigo o terminarás en un desayuno especial”. El rapero Lil Nas X, uno de los artistas del momento, ha anunciado la “llegada” del enésimo remix de ‘Old Town Road’ con Peppa, y parece que cupcaKKE ha escuchado el disco y se pregunta si lo “ha producido SOPHIE”.

Pero lo mejor son el resto de reacciones: GIFs de superestrellas reunidas y preocupadísimas pensando “qué hacer con Peppa Pig”, mash ups de sus canciones con otras de Nicki Minaj y SOPHIE… y ojito al edit de Peppa encima de ESA portada de Death Grips -sí, la que estás pensando- que ha compartido el youtuber Anthony Fantano en Instagram. ¿Ha nacido la nueva “big pop girl”?

okay, why are we still giving Jaclyn hill attention when the beauty guru of the century, Peppa Pig, exists pic.twitter.com/wmy16PnYEs — peppa (페파) stan account (@peppablink) July 24, 2019

OMG Peppa's Bing Bong Zoo Remix ft. Nicki Minaj SNAPPED pic.twitter.com/rQD04Xt9Do — ✨AntiSkilled✨ (@AntiSkilled) July 19, 2019





It’s over for me now. https://t.co/pWfsAgUbUz — IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) July 16, 2019

Collab with me now or you’ll end up a breakfast special peppa. https://t.co/WGTKhMknHb — IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) July 16, 2019

YALL PLEASE I CANNOT THE RELATED ARTISTS OOGRMOGMEA pic.twitter.com/3QtOrwsvPY — Snorp (@Sn0rp) July 23, 2019

“What are we gonna do about Peppa Pig” pic.twitter.com/GtC7doivsc — jacob (@jacobtswift) July 18, 2019