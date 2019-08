‘Yo x ti, tú x mí’: ¿una digna apuesta de Rosalía para seguir conquistando el mercado latino o más bien un tropiezo?

Parte de la redacción evalúa ‘Yo x ti, tú x mí‘, el single que Rosalía ha publicado junto al puertorriqueño Ozuna.

“Muchas canciones ganan con su videoclip, pero no suele ser buena señal que lo mejor de una canción sea su videoclip, y es el caso de ‘Yo x ti, tú x mí’. Tras el acierto de sus colaboraciones con J Balvin, y cuando pensábamos que lo siguiente sería su colaboración con Bad Bunny, Rosalía ha sorprendido sacando este tema con el polémico Ozuna (quizás es algo desafortunado eso de “bang bang si con nosotro te entromete” teniendo en cuenta el tema de Kevin Fret). La colaboración, eso sí, prometía ser otro pepinazo a lo ‘Con Altura’… y no. Lineal y no muy inspirada líricamente, la canción parece durar bastante más de lo que dura, haciendo pensar que quizás un medio tiempo no era la mejor opción para este dúo. O quizás sí, pero con un tema de mayor calidad… ‘Yo x ti, tú x mí’ apunta más a un tropiezo que, en mi caso, lo mejor que ha conseguido es recordarme el pegadizo “tú conmigo, yo contigo” de La Bien Querida y Vitalic”. Pablo N. Tocino.

“Hay varias decisiones discutibles por parte del equipo de Rosalía en este ‘Yo x ti, tú x mí’, y ambas denotan una decepcionante falta de riesgo. Una es una producción que suena algo resobada, con ese punto tropical entre Drake y The xx que tendría sentido si siguiéramos en 2016. Otra es la de recurrir a alguien como Ozuna para el featuring: más allá de que el puertorriqueño sea un artista que puede echar para atrás a buena parte de su audiencia, ¿de verdad esta canción necesitaba ser un dueto? En mi opinión, hubiera sido incluso mucho mejor. Porque lo cierto es que su magnetismo es incontestable, con ese equilibrio eficacia/sencillez al que tan buen rendimiento saca el tándem Rosalía + El Guincho. Parece bastante seguro que será un éxito pero, ¿le merecerá la pena a Vila perder algo de crédito a cambio de unos millones de streams y de dólares? Quizá no”. Raúl Guillén.

“Desde un punto de vista comercial, Rosalía está haciendo las cosas bien. Podrá cantar “Dios nos libre del dinero”, pero ‘Con altura’ con J Balvin será uno de los mayores éxitos globales de 2019 gracias a sus monstruosos streamings. ¿A alguien le extraña entonces la presencia de Ozuna en ‘Yo x ti, tú x mí’?. El portorriqueño, autor de varios éxitos como ‘Vaina loca’ y presente en el remix de ‘Te boté’, tiene aquí el papel de ampliar la proyección comercial de Rosalía en el mercado latino, y la canción es una digna apuesta para conseguirlo. En comparación con ‘Con altura’, es más melódica, más relajada e instrumentalmente más vibrante (esas percusiones melódicas del fondo), y aunque quizá no vaya a igualar la repercusión de aquella, en mi opinión sí es una canción mucho mejor. El estribillo “somos dos cantantes como los de antes” es infalible. Y el videoclip se presta a las repetidas visualizaciones, aunque… ¿qué hacen las bailarinas de Rosalía vestidas de “vieja del visillo”? Jordi Bardají