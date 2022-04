Harry Styles y Shania Twain reparten nostalgia en Coachella

Harry Styles ha debutado en Coachella este primer fin de semana y lo ha hecho por todo lo alto. El inglés aportó una ración de nostalgia con el hit ‘What Makes You Beautiful’ de One Direction y repasó varios temas de sus dos primeros álbumes ‘Harry Styles’ y ‘Fine Line’. Además, presentó en directo su nuevo single ‘As It Was’ y ofreció al público dos canciones inéditas de su nuevo trabajo: ‘Boyfriends’ y ‘Late Night Talking’. Pero lo más comentado de la noche fue la aparición sorpresa de Shania Twain para cantar a dúo sus dos mayores éxitos, ‘Man, I Feel Like a Woman!’ y ‘You’re Still the One’.

El cantante confesó ser fan de Shania y al presentarla, explicó lo que significa ella para él: “En el coche con mi madre cuando era niño, esta mujer me enseñó a cantar. También me hizo ver que los hombres son basura. A ti, a los recuerdos que me has regalado con mi madre, te estaré eternamente agradecido. Me llena de alegría que estés aquí con nosotros esta noche. Esto es muy especial para mí”.

- Publicidad -

El fin de semana sigue en marcha, y hoy es el turno de artistas como Doja Cat, Karol G o The Weeknd y Swedish House Mafia, pero hasta ahora el festival ya está dando mucho de qué hablar. Billie Eilish se convirtió ayer en la artista más joven en encabezar el cartel del festival y regaló un brutal espectáculo con momentazos como la apoteósica interpretación de ‘Happier Than Ever’. Damon Albarn de Gorillaz y Khaled también acompañaron a la cantante en su actuación. Justin Bieber se unió a Daniel Caesar para cantar su hit ‘Peaches’, y Anitta se rodeó de grandes nombres de la industria como Diplo, Saweetie y Snoop Dogg fumándose un buen porro e intentando perrear con ella.









si los videos pudiesen tatuarse elegiría este de billie eilish cantando happier than ever en el coachella #Coachella #BILLIECHELLA pic.twitter.com/saTFYb4HPn — anto (@89jealousy) April 17, 2022