Albert Hammond Jr / Melodies on Hiatus

Asumido que los nuevos discos de los Strokes solo salen de higos a brevas, y que suelen ser «especiales» -interesantes, a su manera, pero «especiales»-, a veces la música de sus integrantes en solitario se ha convertido en un refugio. Precisamente porque recuerda más nítidamente a los primeros pasos de los Strokes, los más queridos por la audiencia.

Es el caso de un Albert Hammond Jr que ha evidenciado con su ya longeva carrera en solitario de qué banda ha sido guitarrista y quintaesencia. Por mucho que ‘100-99’ incluya un rap de GoldLink y un poquito de AutoTune, es que su cadencia, la melodía, las frases, no pueden ser más Strokes. Lo mismo que el riff de ‘Darlin’, que otros de los singles como ‘Old Man’ y ‘One Chance’, o que las cajas de ritmos de ‘Downtown Fred’. Si apuramos, hasta el momento electrónico, arriesgado de ‘I’d Never Leave’, podría haberlo firmado Julian Casablancas.

Pero en este disco Julian Casablancas no está. ¿Cómo lo ha solucionado Albert Hammond Jr, que carece de su habilidad compositiva, sobre todo en cuanto a letras? Cuenta el propio hijo de Albert Hammond que tenía 30 canciones terminadas en cuanto a estructura y composición, con la excepción de lo que tiene que ver con los textos. Y se vio incapaz de construir tantísimos. Para ello pidió ayuda y alguien le sugirió los servicios de la autora Simon Wilcox, que ha colaborado con gente del pop, como Carly Rae Jepsen, Selena Gomez y Nick Jonas.

Ambos no se conocieron pero hablaron durante horas por teléfono, culminando un disco doble de 19 canciones en el que las canciones tienden a contar historias sobre desamor (‘818’), sobre el pasado (la beatliana ‘Home Again’) o sobre el paso del tiempo (‘Caught by Night’, ‘Old Man’). Muchas de ellas en un tono tan optimista y luminoso como el de las mencionadas ‘Home Again’ y ‘Old Man’, o ‘Memo of Hate’, pese a su título.

Estaba claro que de una conversación telefónica y algunas ideas melódicas en general recicladas, no iba a salir el disco del año. Y menos cuando algunas de esas ideas parecen ajenas: he buscado a Mick Jagger y Keith Richards en los créditos de ‘Never Stop’ (quizá sea un homenaje, este era el nombre primigenio de ‘Start Me Up’), y he buscado a Kurt Cobain en los créditos de ‘False Alarm’. En la final ‘Alright Tomorrow’, desconcierta el paso de algo parecido a ‘Fly Me to the Moon’ a un medio tiempo de música disco, entonado además por otra persona, la cantante Rainsford, que apenas se había asomado en ‘Remember’, una pista de 29 segundos. Parece un bonus track o que directamente, Spotify o Apple Music o la plataforma que corresponda, se ha equivocado sugiriendo otro disco parecido.

Pero otras veces, la música que nos transmite Albert Hammond Jr nos es demasiado familiar y querida, como para andarnos con remilgos. Tierna es la canción romántica, mediterránea, de ‘Caught By Night’; retro los coros y reverb de ‘Dead Air’… muy agradable esa primera parte del álbum que, sí, tanto se parece a los Strokes.