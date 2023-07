ODDLIQUOR / BLINDAO

Everything But the Girl, Jamie xx, Caribou… son algunos de los ejemplos que podemos dar sobre lo que sucede cuando se unen la mejor electrónica y los sentimientos más profundos. Dice el madrileño ODDLIQUOR, también conocido como «Marquitos», que sus influencias son Linkin Park, Coldplay, Timbaland y Justin Bieber, pero es la de la electrónica anglosajona -sobre todo la británica- la que vas a percibir en su nuevo EP ‘BLINDA0’. Se compone de 6 pistas, muchas de las cuales han triunfado de manera considerable en los últimos meses, añadiéndose un remix de su viejo tema ‘amor propio’, por parte de nusar3000.

La cosa es verdad que tarda en arrancar. ODDLIQUOR comienza demasiado dedicado a sus fans, pues incluso uno de ellos es autor de la portada de esta obra, tras haber ganado un concurso. En esa intro habla sobre amistad y familia sin inspirar demasiado a quienes no le conozcan. ‘Un ángel’ es demasiado onanista, la pista por la que NO has de comenzar a descubrir las cualidades de Marquitos. Tampoco del todo ‘Hermanita’, un tema sobre ansiedad en el que se queja de estar tirado en la cama con un bajo que no sabe tocar, pese a que ya está empezando a triunfar. «Ayer llené la sala que quería llenar desde enano / Y hoy no siento nada, me tiemblan las manos».

Esta frase sí nos abre ya la puerta del corazón de ODDLIQUOR, a través de un R&B que se acelera para convertirse en una producción influida por la paleta de Burial, el trap, el ambient… pero con los beats más bien del hyperpop o el hardcore. Su gran hit de momento es ‘CURSIII’, y es buena representación de la temática que quiere abordar todo este disco: la salud mental. «Me vengo tan arriba que me olvidó hasta de ponerme insulina y de llamar a mis padres / Y no paro de repetir patrones, y así no se puede estar con nadie», plantea.

Una historia parecida a la que hallamos en ‘Pisando charcos’, con ciertos tintes sociales: «Vengo de un sitio alеjadito de la mano de Jesús / Donde la suerte no te busca si no la buscas tú / Acostumbrado a la oscuridad, pero rebozado de luz / Incomprendido de por vida, esa es mi cruz».

Seguro que producciones como esta, ahijada de James Blake pasada por el techno-house más elegante, es la vía perfecta para que ODDLIQUOR deje de sufrir esa incomprensión, y de hecho ‘MI TEAM!‘, que aparece algo después, representa la consecución de la unidad, del amor, de la felicidad, por la vía de un crush o el sexo. Celestial y extática, puede ser su mejor canción.

Antes de que el disco se cierre con la versión casi irreconocible del reggaeton o bachata raros de ‘amor propio’, ahora una canción casi nueva muy bienvenida, ODDLIQUOR consolida el carácter espiritual de esta obra con ‘elpulsomevasuperrapido’, un tema dedicado a «los que se levantan a las 6 de la mañana», como su madre, y no a aquellos que trapichean; y que ha decidido sonar como una mezcla de The Verve y William Orbit, hablando de autenticidad. Ninguna duda de que este ‘BLINDAO’ está hecho desde ella y desde el corazón.