Oddliquor se enamora y es correspondido en la extática ‘Mi Team!’

El madrileño Oddliquor es uno de los talentos fundamentales de la electrónica nacional. También conocido por su trabajo junto a gente como Alba Reche y Ona Mafalda, tiene a punto un EP de 7 canciones llamado ‘BLINDAO’ del que ya han dado a conocer temas como ‘CURSIII’, que acaba de superar las 500.000 escuchas en Spotify.

Otro de los muchos adelantos del EP que sale mañana 7 de julio se llama ‘Mi Team!’ y es nuestra Canción del Día hoy.

- Publicidad -

Él mismo la introduce para fans y prensa: «Después de ‘CURSIII’, que habla de la toxicidad del amor cuando uno no ha trabajado en sí mismo, en ‘Mi Team!’ hablo en el momento en el que estás conectado contigo mismo y eres capaz de ver los puntos bonitos de una persona y viceversa, pero eres consciente del punto personal en el que te encuentras para tomar decisiones con madurez emocional”.

La letra de ‘Mi Team!’ no narra otra cosa que un crush, un amor a primera vista. «¿Cómo es posible que en menos de dos semanas ya se quiera a alguien? / Bueno, no sé si es querer, pero sí me lo pregunto».

- Publicidad -

Además, el sexo es pura complicidad, lo que lleva a ambos amantes a sentirse del mismo «team». «Me encanta que me folles cuando me estoy rayando / Y que acabemos a la vez cuando no podamos más». Esta celebración se corresponde con una producción menos oscura y mucho más extática que la de ‘CURSIII’, que sonaba más abrumada. Por no decir que esta es más orgásmica.

La sensación de trance popero elegante puede hacer pensar en nombres como Jamie xx y Caribou, aunque son los nombres de The Blaze, Enfant Sauvage o Fred Again.. los que aparecen reconocidos en la nota de prensa. El EP completo, a partir de esta medianoche.