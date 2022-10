Cuatro años después de quedar segunda en Operación Triunfo 2018, Alba Reche es una de las concursantes del programa más prolíficas de los últimos tiempos. Ha publicado ya dos álbumes largos, varios singles sueltos tanto en solitario como junto a otros artistas y, estos días, acaba de ver la luz su nuevo EP, ‘honestamente triste’, que reúne cinco composiciones nuevas.

El epé empieza a ajustar algunas de las deficiencias presentes en los primeros trabajos de Reche. La ilicitana ha solido escribir melodías extremadamente sentimentales y empalagosas que después ha tratado de disimular con producciones musicales más o menos interesantes. En ‘la pequeña semilla’, su último disco, esas producciones llegaban repletas de matices, pero distraían de unas composiciones melódicas flácidas que quedaban en un segundo plano.

‘honestamente triste’ contiene canciones ligeramente mejores. ‘no cambies tu andar’ es un primer single apañado en el que Reche se mira en el espejo y se promete seguir siendo la misma. No obstante, la base musical vuelve a imponerse a la canción. Son ODDLIQUOR y Khotton Palm los productores principales del EP, y en ‘estoy azul’ Reche da con una interesante canción de influencias «gipsy jazz» que capta la atención, sobre todo, gracias a sus teclados.

Pero el EP no siempre funciona gracias a ellos. ‘esa también fui yo (quiero acordarme)’ es probablemente la canción más vulnerable de la artista, pues, en ella, afirma, con la franqueza que le caracteriza (no muy poética que digamos) que alguien le «forzó a querer», pero su sentimentalismo asfixia por culpa de una producción demasiado etérea que intenta ser profunda de más. En ese sentido sale mejor parada la mona balada acústica ‘como si no importara’, inmersiva bajo producción de daniel sabater, y cantada junto a este.

‘honestamente triste’ supone una evolución evidente en el sonido de Alba Reche, pero no queda claro si es en la dirección adecuada. Hay algo en su voz, tan folclórica, tan terrenal, que no termina de cuajar con las densas atmósferas electrónicas usadas en el disco. Se echa de menos un contraste. Quizá exista algún tipo de fórmula parecida que sí funcione, pero, honestamente… no es el caso aquí.