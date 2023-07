Coincidiendo con el anuncio de los primeros conciertos de Cupido en 2024, Pimp Flaco ha publicado su primer disco en solitario (‘Terremoto Turquesa’ era una colaboración con su hermano, Kinder Malo). Años después de ‘<3’, este emoji sigue definiendo a la perfección el estilo de Daniel Pedraja Batista, un chico de barrio que está enamorado: “Me dijiste, trae dinero, fui a la calle y te lo traje, porque soy un empresario aunque nunca llevo traje” es la primera frase que escuchamos en el disco.

Este tipo de rimas aparentemente naíf, aparentemente simples como un lápiz, pero en realidad no exentas de sabiduría, han desmarcado a Pimp Flaco de muchos compositores de su generación. Frases como “no me digas que me quieres ni que soy muy guapo, porque soy eso que usas pa’ pasar el rato” son identificables en el estilo de Pimp Flaco, tanto en Cupido como en su obra en solitario.

‘Mmmua’ es diferente a Cupido en tanto el sentimentalismo de la banda queda en un segundo plano. Las canciones de ‘Mmmua’ son desenfadadas. Digamos que Pimp Flaco sabe qué hacer con esa cosa llamada bedroom pop: se nota en ‘Un parque’, la pista inicial, encantadora; también en la funky ‘Nada dura para siempre’ y, especialmente, en ‘Barrio’, que añade a la fórmula dos simples ingredientes: un ritmo disco y la colaboración de Marc Seguí, en su salsa.

A veces, Flaco le pone bastante más imaginación a sus letras que el 90% de los artistas actuales. ‘Vida al revés’, otra monada de bedroom-pop, es una graciosa viñeta de una persona que nace con 83 años, busca trabajo a los 65 e imagina “qué quiere ser de pequeño” mientras le faltan “40 años para que vaya al colegio”. Es imposible que no se te dibuje una sonrisa escuchándola.

Después, a Flaco le basta con probar diferentes géneros para rematar un disco realmente entretenido y variado. ‘Olofísmo’ es su descarga punk contra los “borregos” que siguen modas (desde luego no son esos los fans de Cupido), ‘Por qué tanto lío’ aparece por la mitad con guitarras flamencas y la colaboración de Miguel Campello y ‘Todavía’ se “ríe de la vida” a golpe de electropop.

‘Mmmua’ puede pasar de lo adorable (‘Antes molabas’ al ukelele) a usar ritmos electrónicos bastante contundentes, como los de la pista titular, o incluso próximos al hyperpop, como los de ‘Vente conmigo’. ‘Skate’ es el mayor éxito de ‘Mmmua’: más pop-punk naíf que probablemente nadie podría haber hecho exactamente de esta manera.