Buffy Sainte-Marie se retira de los escenarios

Buffy Sainte-Marie, de 82 años, ha anunciado que se retira de los escenarios, según informa Pitchfork. Las razones han sido la artritis de sus manos y una lesión en el hombro que no le permite actuar como «le gustaría» a ella.

La artista ha cancelado todas sus actuaciones previstas a corto plazo. En el comunicado Sainte-Marie escribía: «He tenido que tomar la difícil decisión de abandonar todas las actuaciones que tenía programadas en el futuro próximo. Las manos artríticas y una reciente lesión en el hombro me impiden seguir actuando al nivel que me gustaría. Lo siento, sinceramente, por todos mis fans y familiares, a mi banda y a los equipos de apoyo que hacen posible todo esto».

- Publicidad -

Y, aunque la noticia llega ahora, la artista ya había avisado de un posible retiro en septiembre de 2022 en una entrevista para The Canadian Press. Entonces ya dijo: «No digo que no vaya a actuar nunca más. No es que me vaya a retirar. No soy parte del mundo de los negocios. Me he retirado muchas veces sin llamarlo jubilación. Simplemente voy a hacer un parón». Ese parón del mundo de los shows parece que ha llegado ahora, finalmente.

- Publicidad -