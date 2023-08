The Hives / The Death of Randy Fitzsimmons

Érase una vez un montón de grupos de rock que lograron ponerse de moda, paradójicamente, justo con el cambio de siglo. Casi todos se llamaban «Los lo que fuera»: The Strokes, The White Stripes, The Vines… y entre ellos, los suecos The Hives. Muy hypeado tras la buena acogida de ‘Veni Vidi Vicious’ en el año 2000, ‘Tyrannosaurus Hives’ les dio en 2004 un número 1 en su país, y un top 10 en UK.

Después, la llama se fue apagando. Salieron 2 discos más en 2007 y 2012, pero al último, ‘Lex Hives’, ha sucedido un silencio de 11 años. Un silencio que, eso sí, fue únicamente discográfico. Setlist.fm nos prueba que entre 2012 y 2023 jamás han dejado de actuar, como mínimo en festivales, con la única excepción de 2020. Solo la pandemia pudo interrumpir esa apisonadora incontestable que siempre fueron en directo canciones como ‘Hate to Say I Told You So’, por mucho que alguien pensara en España que podían ser sustituidos en un festival, víctimas de una huelga de pilotos, por Danza Invisible.

Su gran disco de regreso tiene cierta coartada conceptual: The Hives están justificando su ausencia de los estudios de grabación porque el supuesto autor de toda su música hasta ahora, Randy Fitzsimmons, ha muerto, y de ahí el vídeo gótico de presentación del álbum, ‘Bogus Operandi’. Y de ahí que muchas de las letras hablen de asesinatos (la propia ‘Bogus Operandi’ repite «¡vas a morir, te lo dije, te lo dije!»), de bombas y tumbas (‘Trapdoor Solution’), y de ahí títulos como ‘Rigor Mortis Radio’.

Aunque lo más ilustrativo es que varias canciones suenan como auténticos tiros. ‘The Death of Randy Fitzsimmons’ contiene más disparos que un Western. A ‘Trapdoor Solution’, que dura 1 minuto, le han metido bpm’s en busca del pogo, ‘The Bomb’ lo dice todo con su nombre y su estribillo de conjugación «He a bomb, me a bomb, we a bomb, she a bomb… We’re blowing up tonight». Otras veces han jugado a ser los Ramones, como en ‘Rigor Mortis Radio’, la divertida ‘Smoke & Mirrors’, incluso con una inspiración en Phil Spector que ni The Raveonettes (‘Crash Into the Weekend’). Canciones que a veces han contrapuesto con algún tema más centrado en los vientos (‘Stick Up’) o incluso con algún punto electrónico, como ‘What Did I Ever Do To You?’.

Más que nada para variar, porque aquí la estrategia era recuperar los fans que empezaron a perder en 2004 y que quizá ahora anden huérfanos de adrenalina rock: ‘Two Kinds of Trouble’ es un single que según el propio cantante Howlin’ Pelle Almqvist quería evocar a ‘Tyrannosaurus Hives’. Redondeado con la mano sabia y popera de Patrik Berger en la producción (Robyn, Charli XCX), ‘The Death of Randy Fitzsimmons’ podía haber salido, lo mismo que no salido. Tu vida seguiría igual. Pero difícilmente podría cumplir mejor su cometido: se abre contratación para festis de 2024.

Antes de eso, The Hives actúan en Barcelona, Madrid y Santiago este octubre.