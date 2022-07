The Hives, sustituidos por Danza Invisible en Weekend Beach

JENESAISPOP está haciendo un esfuerzo logístico sin precedentes al cubrir a la vez Bilbao BBK Live, Mad Cool y Cruïlla, al tiempo que manteneros al día sobre la actualidad musical más pizpireta; pero no creáis que no se están celebrando más festivales en la península durante este finde. Weekend Beach ha celebrado este jueves la primera jornada de su ecléctico cartel, tras una fiesta de bienvenida el miércoles por la que había pasado gente como Rayden.

Lamentablemente, The Hives, que eran uno de los grandes reclamos internacionales de este festival que se celebra en Torre del Mar, no pudieron actuar el jueves debido a la huelga de pilotos que se ha vivido en toda Europa. Sin embargo, la organización tenía reservado un as en la manga, un recurso de última hora que nadie iba a adivinar.

Escribían en Facebook: “No queríamos dejarnos sin actuación en su franja horaria y el grupo malagueño Danza Invisible actuará a las 23:30H en el Escenario Weekend Brugal para celebrar sus 40 años de carrera con vosotros”.

Y así es como se pasó de «Hate to Say I TOLD YOU SO» a «besarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril». Mientras algunos usuarios bromeaban con el cambio “The Hives Invisibles”, otros lo han terminado celebrando en Facebook (“han estado geniales”) y otros incluso han lamentado la coincidencia entre los autores de ‘Sabor de amor’ y Rozalén.

Es Weekend Beach uno de esos festivales que celebran la variedad en todo su esplendor, contando con nombres tan dispares como La Habitación Roja, Residente, Bastille, El Canijo de Jérez, MClan, La M.O.D.A. y La Pegatina. Desde hoy se ha llevado aún más lejos la diversidad: ríete tú de Dúo Dinámico, Raphael y Nacho Cano en Sonorama.