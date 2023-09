Kylie logra su 7º top 1 en JENESAISPOP; Slowdive, top 2

En el mundo paralelo de JENESAISPOP, Kylie Minogue es número 1. Y es la 7ª vez que lo consigue tras los méritos de ‘The One’, ‘Dancing’, ‘Magic’, ‘Say Something’, ‘Real Groove’ y «Padam». ‘Tension’, el segundo single de su nuevo disco, ha sido lo más votado tanto en la web como en Twitter, en este caso haciéndose con el 50% de los votos. De no haber sido por este calculado lanzamiento de BMG y esta excelente producción, el número 1 habrían sido Slowdive con la igualmente sobresaliente, aunque en otro sentido, ‘alife’.

Otra entrada al top 10 es la de ‘Demons’ de Doja Cat, que no ha pasado de momento del número 7 con ‘Paint the Town Red’. También fuerte entra SZA con el nuevo single de ‘SOS’. Ya en la mitad baja de la tabla aparecen Nicki Minaj, Victoria Monét, y muy por los pelos Oneohtrix Point Never e Icona Pop.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Vota por todas las canciones que te gusten Addison Rae, Charli XCX / 2 die 4

Alexanderplatz / Afectuosamente suyo

Alison Goldfrapp / NeverStop

Billie Eilish / What Was I Made For?

Birdy / Paradise Calling

Calvin Harris, Sam Smith / Desire

Carly Rae Jepsen / Psychedelic Switch

Caroline Polachek / Welcome to My Island

Charli XCX / Speed Drive

Doja Cat / Demons

Doja Cat / Paint the Town Red

Dua Lipa / Dance the Night

Icona Pop / Fall In Love

Jess Williamson / Hunter

Jessie Ware / Begin Again

Jessie Ware / Pearls

Jessie Ware, Róisín Murphy / Freak Me Now

Jessy Lanza / Don't Leave Me Now

Judeline / CANIJO

Julie Byrne / Summer Glass

Jungle / Back on 74

Kylie Minogue / Padam Padam

Kylie Minogue / Tension

Lana del Rey / A&W

Lea Leone / aquel sábado

Lola Indigo, DELLAFUENTE / MALA SUERTE

Mon Laferte / Tenochtitlán

Nicki Minaj / Last Time I Saw You

Olivia Rodrigo / bad idea right?

Olivia Rodrigo / vampire

OMD / Bauhaus Staircase

Oneohtrix Point Never / A Barely Lit Path

Peggy Gou / It Goes Like Nanana

Post Malone / Chemical

Royal Blood / Pull Me Through

rusowsky / LOTO

Sampha / Only

Selena Gomez / Single Soon

Sigrid / The Hype

Slowdive / alife

Sofía Kortesis / Si te portas bonito

Sofia Kourtesis / Vajkoczy

Sufjan Stevens / So You Are Tired

SZA / Snooze

The Killers / Your Side of Town

The Rolling Stones / Angry

Tirzah / No Limit

Troye Sivan / Rush

Victoria Monét / On My Mama

Zaho de Sagazan / Tristesse Ver resultados