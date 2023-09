Beyoncé canta con Diana Ross y Kendrick Lamar por su cumple

Esta semana Beyoncé ha celebrado su 42º cumpleaños, de gira. Ha sido en California donde le ha pillado este 4 de septiembre. La gira ‘RENAISSANCE’ que pasaba por Barcelona hace unos meses guardaba sorpresas para una fecha que siempre ha sido muy especial para la artista.

En primer lugar, Diana Ross ha aparecido durante ‘Love Hangover’, un tema del disco homónimo de Diana Ross (1976) que ya sonaba a modo de interludio, como todos los que fuisteis al concierto del Estadi Olímpic recordaréis.

Acto seguido, Diana Ross también interpretó el ‘Happy Birthday to You’ dedicado a Beyoncé. Era en la parte ANOINTED 2 del concierto, donde suelen sonar ‘Plastic Off the Sofa’, ‘Virgo’s Groove’ y ‘Naughty Girl’.

Por si fuera poco, en la última parte de show, Kendrick Lamar se subía al escenario para recuperar el remix de ‘America Has a Problem’ en el que participa. Fue antes de ‘Pure/Honey’ y la final ‘Summer Renaissance’. Tanto Diana Ross como Kendrick Lamar tuvieron problemas con sus micrófonos, pero lo que cuenta es la intención.

