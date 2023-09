20 canciones para los Rubiales de la vida

Rubiales ha dimitido este domingo finalmente de su cargo al frente de la Real Federación Española de Fútbol y como vicepresidente de la UEFA. Su renuncia llega después de 3 semanas de polémicas, denuncias y malestar social por 1) su beso en la boca a una jugadora de fútbol ganadora del Mundial, Jenni Hermoso y 2) su pésima gestión del mismo, que incluía un intento de obligarla a elaborar un comunicado conjunto.

Su marcha se produce dejando dos regalos de última hora: la revelación de su cuenta de mail personal, publicada de manera torpe, a través de Google Drive, con la misma destreza de toda la campaña «no voy a dimitir». Y la creencia de que se va de forma injusta, tras haber llevado a España de mala manera a las portadas de The Guardian y New York Times: «Tengo fe en la verdad y voy a hacer todo cuanto esté en mi mano para que prevalezca. Mis hijas, mi familia y la gente que me quiere han sufrido los efectos de una persecución desmedida, así como muchas falsedades, pero también es cierto que en la calle, cada día más, la verdad se está imponiendo».

Porque la verdad se está imponiendo, solo que igual no es la que él cree, en JENESAISPOP recopilamos una serie de canciones que, sobre todo en los últimos años, han versado sobre machismo, mansplaining, masculinidad tóxica y arrogancia bien cargada de testosterona.

Beyoncé convirtió en un éxito a nivel mundial ‘Run the World (Girls)’, pero desde mucho antes, otras mujeres alzaron sus voces contra hombres que nunca debieron mandar. Fue el caso de Rocío Jurado en ‘Ese hombre’, de María Jiménez en ‘Se acabó’ o de Paquita la del Barrio en ‘Las mujeres mandan’, de letra imperdible: “Hoy las mujeres ya no somos conformistas / Llegó la hora de soltarnos el cabello (…) No tengas miedo por grandotes que los veas”. En los 80, ‘No controles’ de Olé Olé fue un alegato a favor de la liberación femenina que quizá ya no querría ver en este listado su autor, Nacho Cano.

El underground en España está siendo últimamente generoso en himnos que retratan a hombres babosos. El más inteligente y retorcido es ‘No te puto pilles’ de Pantocrator, que se pone en boca del típico perdonavidas. Zahara es la voz más visible de este movimiento, y ‘Hoy la bestia cena en casa’, uno de sus grandes himnos irónicos. De sus colegas de shego compartimos ‘Vicente Amor’: “ten cuidado con las pibas porque estamos todas locas”. Ginebras también han retratado a un hombre sobrado de ego y que en verdad da mucha pena en ‘Alex Turner’.

Aiko el Grupo acaban de sacar un tema llamado ‘k pesao’ cuyo estribillo dice: “que me dejes en paz, asqueroso”. Su final, es para oírlo. Pipiolas también tienen un tema llamado ‘No soy un xoxo’, con el lema “mi carne es mía, ¿no lo ves?”. Aerolíneas Federales tenían otro llamado ’No me beses en los labios’; y quizá quien ha hecho el himno más expreso sobre el mansplaining es Brigitte Laverne, que parodia los condescendientes “No lo haces nada mal”.

Entre las canciones internacionales que han tratado temas como la masculinidad tóxica destacaba ‘High Horse’ de Kacey Musgraves («apuesto a que te crees John Wayne»). Siguiendo con la sátira social, Tiburona dedicaban a otros directores (en este caso de festivales) ‘Cartel precioso’, cuyo estribillo era que “tienes pinta de mafioso”.

La mayoría de estos artistas son mujeres y LGTB+. Por ejemplo PUTOCHINOMARICÓN cantó aquello de «Que los huevos que te cuelgan son tan grandes y pesados (…) Que te crees que «feminazi» es un insulto radical: Tu puta vida nos da un poco igual». Pero también son cada vez más los hombres heterocis que se han sumado a la causa y han elevado la voz contra el corsé de la peor masculinidad. Para invitar a los próximos Rubiales a que también osen besar en los labios a otros hombres, compartimos ‘Samaritans’ de IDLES, muy crítica con «la máscara de la masculinidad», con los hombres que no se consienten a sí mismos llorar, y que en un momento dado gritaba: «I kissed a boy and I liked it!». En honor a la DIMISIÓN final, incluimos la contundente ‘Resignation’ de Face to Face. “No puedes tener razón, estás lleno de prejuicios y rencor (…) Soy alguien que quemará el mundo entero. Soy yo quien lo solucionará”.

Finalmente, no podían faltar los himnos expresamente futboleros: la también paródica ‘Campeón’ de Ellos y la nihilista ‘Soy futbolista’ de Astrud. “¿A quién quiero engañar? Ni yo me lo creo. Me siento solo, y tan culpable. Todo es tan real…”, lamentaba Manolo Martínez en esta surrealista canción, a la altura de las circunstancias.