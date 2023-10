Jorja Smith / falling or flying

Jorja Smith pudo terminar harta de las comparaciones con Amy Winehouse. O quizá no. El caso es que quienes amamos ese tipo de voces ancladas en la tradición jazz y soul vimos en su debut ‘Lost & Found’ (2018) un clavo al que agarrarnos en un mundo a un Autotune pegado. La cantante británica se ha tomado con calma su segundo álbum. Tras un no-disco improvisado en 2021 que tituló ‘Be Right Back‘, ahora nos entrega este ‘falling or flying’ que ha dividido en dos partes.

En la disyuntiva del título, «flying» representa los momentos de fuerza, en que Jorja Smith «vuela» y se siente ella misma. Y «falling» representa ese fantasma de inseguridad, dudas y miedo a la «caída» del que nunca nos libramos del todo. Sin que el álbum pierda cohesión, ambas partes aparecen muy bien diferenciadas.

El segundo single ‘Little Things’, la mejor canción que de momento ha publicado esta artista, es también una de las más pinchables. Smith está ahí eufórica en su mezcla de pianos jazz, un ritmo aceleradísimo de UK Garage y una narración sobre cuánto el amor coloca. La percusión es fundamental en esa primera parte haciendo tanto de ‘Try Me’ como de ‘She Feels’ producciones excitantes por muy diferentes motivos. Una consentiría un taconeo, la otra se las apaña mediante la batería para evitar caer en el cliché R&B. Es donde más reluce la producción de DAMEDAME*.

J Hus acude a ‘Feelings’ en busca del dúo ardiente, rimando «I’ll take you Morocco» con «you’re drivin’ me loco»; mientras otra de las producciones de esa mitad más acelerada sería ‘GO GO GO’. Es una canción graciosísima en este contexto porque en ella Jorja Smith ha querido rendir un homenaje a bandas indies que escuchaba, entendiendo ella por indie Jaws, The Kooks y Bombay Bicycle Club… ¡Y lo que le ha quedado es una especie de homenaje a The Police!

Frente a producciones complejas como el corte titular, que incluye palmas, guitarras eléctricas y un coro de niñas de 11 a 18 años al que en su momento perteneció Jorja Smith, como reivindicación de espacios donde la gente joven se junte para crear; la parte «falling» del álbum se centra más en los estándares del R&B. Abundan los cortes guiados por punteos de guitarra como ‘Make Sense’ o ‘Too Many Times’, y las confesiones a su yo más joven como ‘Greatest Gift’.

En última instancia, ‘falling or flying’ ofrece dos de sus mejores canciones, cada vez más apegadas al trip hop que siempre le ha llamado tanto. ‘Backwards’ es una nueva visita al hogar familiar y una reflexión sobre la madurez y el autodescubrimiento: «Gracias porque he averiguado que lo que es mejor para mí es estar sola ahora / Me ha llevado un tiempo y he crecido / Pero nunca hubiera podido crecer sin ti». Y ‘What if my heart beats faster’ cierra el disco por todo lo alto, con una frase repetida al final de cada estrofa y estribillo, con una melodía diferente, que derrite: «Funny how life will change, but they never figure it out». No hay que elegir entre una Jorja y otra Jorja, la cantante cumple en su segundo álbum, en lo bueno, y en lo malo.