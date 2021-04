Jorja Smith anuncia un «no álbum» y comparte la trip-hopera ‘Gone’

Jorja Smith anuncia hoy que el próximo 14 de mayo saldrá un proyecto suyo de 8 canciones llamado ‘Be Right Back’. La nota de prensa remitida a los medios informa expresamente de que esto no es un álbum o mini álbum. «Se llama ‘Be Right Back’ porque es algo que quiero que mis fans tengan ahora mismo, esto no es un álbum y estas canciones no habrían formado uno. Si necesitaba hacer estas canciones, es que alguien necesitaba oírlas».

Este proyecto es en cualquier caso el primero desde su disco ‘Lost & Found’ de 2019, incluirá el sencillo anteriormente publicado bajo el nombre de ‘Addicted’ y uno que se lanza hoy bajo el nombre de ‘Gone’, con un piano y cierta bruma que recuerda a los Massive Attack de los 90. Lo presenta la propia artista así: «Hay algo en ser capaz de escribir una cosa que signifique tantas cosas diferentes para otras personas. Me encanta que esta canción, bueno, realmente cualquiera de mis canciones, pueda ser interpretada de diferentes maneras, dependiendo de las experiencias de la gente que la oiga. Esta soy yo preguntando por qué perdemos a las personas».

El tracklist del proyecto queda como sigue:

01 Addicted

02 Gone

03 Bussdown [ft. Shaybo]

04 Time

05 Home

06 Burn

07 Digging

08 Weekend





