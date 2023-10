Animal Collective / Isn’t It Now?

A estas alturas del siglo XXI, uno habría imaginado en la discografía de Animal Collective su álbum que deconstruyera el trap, el reggaeton, la cumbia, la bachata y sobre todo el fado, pero nada de eso ha sucedido. Al menos de manera evidente. El grupo formado por Avey Tare, Panda Bear, Deakin y Geologist se tomó un descanso (más o menos) en un lapso tan importante, en el que cambiaron tantísimo las cosas, como fueron los años entre 2016 y 2022. De manera sorprendente, casi decepcionante, después de todo esto, continúan practicando el mismo sonido. Los autores del esencial ‘Merriweather Post Pavillion‘ no eran tan revolucionarios, ni experimentales, ni rupturistas después de todo.

Lo bueno es que su último disco hasta ahora, ‘Time Skiffs‘, fue una reconciliación con los parámetros de calidad, e ‘Isn’t It Now?’ confirma esta senda. En verdad, ambos discos los escribieron a la vez, en una bucólica campiña al suroeste de Nashville en el verano de 2019. Amenazados por la pandemia, seleccionaron los temas que podían grabar a distancia para el primero de estos dos álbumes. Y más adelante, terminaron ‘Isn’t It Now?’ durante 12 días en compañía del productor Russell Elevado.

La implicación de alguien que ha trabajado mano a mano con D’Angelo, The Roots y Kamasi Washington no da lugar al gran proyecto de soul y jazz de Animal Collective. Pero sí al que consideran uno de sus discos más comunitarios y vívidos. El piano de Deakin sorprende en la segunda mitad de ‘Magicians from Baltimore’, al igual que la zanfona de Geologist se asoma por casi la mitad del tracklist.

En una secuencia libre como pocas, ‘Isn’t It Now?’ ofrece algunas de las canciones más inmediatas que recordamos a Animal Collective junto a la canción más larga de su historia (22 minutos), dando lugar a su vez al que es el álbum más largo de los 12 que lleva el grupo. El single ‘Soul Capturer’, su típica producción deudora del sonido Beach Boys, aparece en versión «radio edit» en algunas ediciones, y es uno de sus temas más carismáticos. Mágico e intimidante al mismo tiempo, suena como un cumpleaños infantil al que alguien lleva un «hash-cake» por error. El asunto no acaba mal porque le sigue el kraut circense ‘Genies Open’, casi aceptable como un espídico vals, y a este la breve y popera ‘Broke Zodiac’. Un tema jamaicano, de nuevo infantil para bien, que parece mentira que hayan firmado Animal Collective. Lo mismo que más tarde ‘Gem & I’, una inesperada oda al pop de los 60 más tarareable.

La pieza de 22 minutos se llama ‘Defeat’ y es de lo más reivindicable en su transición de la ceremonia religiosa al éxtasis y de esto a una última parte que incluye uno de los momentos más teatrales de toda su carrera: «Isn’t it now? Defeat! Oh no, not now». Animal Collective se niegan a aceptar la «derrota» en el título que da nombre al álbum, el cual en numerosas ocasiones reflexiona sobre el paso del tiempo, cuándo todo se «convertirá en ceniza» y cómo podemos ser felices aceptándolo.

Más insultante es ese ‘Kings Walk’ en el que el grupo se pasa toda la canción troleando con sus armonías vocales, más bromista es el corte ‘All the Clubs Are Broken’, y más cuestionable es la construcción de ‘Magicians from Baltimore’. Su inicio como de thriller pasado por la psicodelia de los 60 termina incorporando el mencionado piano, con una línea ni bonita ni intrigante, que no sabemos qué quiere decirnos sobre «los magos de Baltimore», en este caso. La canción agradecería ser más loca o más abiertamente estrafalaria.

En cualquier caso, parece mentira que aparezca en el mismo álbum que ‘Stride Rite’, un inesperado tributo a los años 70 entonado por Deakin, que ya estoy esperando que versione Adele. Aun con la sensación de que muchas de las pistas de ‘Isn’t It Now’ van a su bola, es evidente que Animal Collective continúan con cosas que decir.