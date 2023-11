Take That: «Somos los primeros sorprendidos de seguir aquí»

Take That es uno de los grupos de pop más vendedores de la historia. En Reino Unido, 12 de sus singles han alcanzado el número 1 de la lista oficial. Las cifras de ventas de sus discos rondan los 14 millones de copias solo dentro de su mercado principal, acorde con los datos publicados por la Industria Fonográfica Británica. Tres de sus álbumes se encuentran entre los 60 más vendidos de todos los tiempos en Reino Unido. Por supuesto, España tampoco fue ajena a la fiebre Take That y varios de sus singles, como ‘Back for Good’, se posicionaron en el número 1 del país.

Take That se dio a conocer a principios de los 90 con una serie de singles y discos que movían cifras asombrosas en los días de gloria de la industria musical. En la época de ‘Back for Good’, ‘Never Forget’ o ‘Relight My Fire’, Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald aún no habían despedido a Robbie Williams, que dejaría la formación en 1995 pero volvería en 2010 para la grabación de un único disco, el exitoso ‘Progress’ (el más vendido de ese año en las islas), ni a Jason Orange, que abandonaría la banda en 2014 para emprender nuevos proyectos.

Las mil vidas de Take That continúa. Porque después de su separación en 1996, de su reunión en 2006, de que Robbie volviera por un disco en 2010 y de que Jason se bajara del barco hace unos años, el grupo no ha parado y ha continuado en formato trío. Después de ‘III‘ (2015) y de ‘Wonderland‘ (2017), Gary, Mark y Harold presentan ‘This Life’, un disco luminoso, nostálgico, influido por la Americana, grabado de hecho en el sur de Estados Unidos, que se publica ya, este viernes. Vía Zoom, Take That nos hablan de su nuevo álbum, de «esta vida» y también de su carrera.

¿Por qué habéis grabado el disco en Savvanah, Georgia?

Mark Owen: El productor del disco, Dave Cobb, tiene un estudio montado en su casa, en Savvanah, así que fuimos ahí a grabar por eso. Le conocimos en Nashville, donde grabamos ‘Windows’ en enero de 2023, justo después de Navidad. Decidimos que él produciría el disco y acabamos en Savvanah. Fue una experiencia estupenda. Cuando llevas tantos años haciendo música, viene bien cambiar de aires, descubrir una nueva ciudad. Antes de viajar a Savannah pasamos una semana en España, de hecho.

Gary Barlow: ¡En Barcelona!

¿Sí? ¿Dónde en Barcelona?

Mark: Cerca de la playa, no recuerdo exactamente dónde.

Gary: El motivo por el que viajamos a otros lugares para trabajar en los discos es que en casa todos tenemos familias. Para nosotros es refrescante abandonar nuestra zona habitual e ir a otro sitio, entrar en el estudio y concentrarnos en escuchar canciones y escribir letras. Nuestra intención fue tomarnos todo el tiempo del mundo para escribir las canciones, pero grabarlas rápidamente. De hecho, escribir las canciones del disco nos tomó cerca de un año.

¿Jennifer Decilveo cuándo entra en el disco? Ella ha trabajado con Bat for Lashes, Albert Hammond, Marina…

Mark: Jennifer entra después de que nos quedamos sin tiempo para trabajar en el disco en Savvanah y cada uno de nosotros regresa a sus respectivas casas. Jennifer trabaja desde Los Ángeles así que la grabación fue fácil de navegar en ese sentido. Grabamos con ella en The Record Plant, que es donde Whitney Houston cantó ‘I Will Always Love You’.

En 2019 anunciasteis que os tomabais un descanso. Este disco lo escribisteis durante un año. ¿Cuándo tuvo lugar ese descanso?

Howard: El disco empezamos a escribirlo a principios de 2022. Ya estábamos preparados para todo lo que vendría después, claro: la grabación, la gira el año siguiente, porque evidentemente hay que organizar las fechas, el escenario, las ciudades… eso lleva un año o dos de preparación. Antes de empezar el trabajo serio, estuvimos preparando, planificando…

El sonido del disco suena influido por la Americana. ¿Llegasteis a Savannah con la intención de hacer un disco que sonara así de tradicional, o más bien os dejasteis influir por el lugar después?

Gary: Cuando escribimos ‘Windows’ supimos que teníamos un single entre manos. Teníamos una lista de productores posibles a los que enviársela, y alguien nos recomendó a Dave. Le encantó y aceptó producirla. Nos comentó que le encanta nuestro trabajo y que conoce todas nuestras canciones. A nosotros nos parece raro sacar a un productor de su ambiente. El productor debe estar cómodo, debe poder fácilmente coger su guitarra o su teclado, así que en lugar de hacerle venir a Londres, decidimos viajar al sur de Estados Unidos. Nosotros habríamos grabado el álbum en Nashville encantados, pero Dave nos comentó que a él le gustaría volver a casa y nos pareció ideal porque nos apetecía viajar. Entonces, puedes planear que tu disco suene de una manera u otra, pero creo que, cuando viajas al sur, y cuando trabajas con una persona como Dave, que es un músico de verdad, es imposible que el sonido de ese lugar no empape tu trabajo.

Parece que estáis en un momento vital muy bueno, el disco es muy luminoso y las letras transmiten un mensaje de esperanza. ¿Cuál sería el mensaje principal del disco?

Howard: El disco habla sobre la vida en general. En concreto, sobre el momento actual, o el momento en el que nos encontrábamos cuando lo escribimos. Cuando escribimos canciones juntos, o por nuestra cuenta, estamos hablando de experiencias que son compartidas con todo el mundo, porque hablamos de seres queridos o de la vida en general. El mensaje es de la vida que estamos viviendo en este momento concreto.

«Gary Barlow: Me gusta mi trabajo porque me hace sentirme un poco más lejos del mundo real»

¿Entre vosotros habláis, reflexionáis sobre el sentido de la vida? ¿Qué da sentido a la vida para vosotros?

Howard: Tenemos muchas conversaciones sobre muchos asuntos. Somos amigos y nos conocemos muy bien entre nosotros. Para mí, lo que da sentido a la vida es quererse a uno mismo. Solo cuando te cuidas a ti puedes cuidar a los demás, sobre todo mentalmente.

Mark: ¡Dios mío! No estoy hoy para pensar sobre el sentido de la vida.

Gary: Es una pregunta muy grande, pero creo que las canciones del disco se hacen esa pregunta de una manera u otra. Creo que hoy en día cargamos con demasiada información, todos los problemas del mundo están en nuestro teléfono móvil. Es abrumador. Me gusta mi trabajo sobre todo porque me hace sentirme un poco más lejos del mundo real. Evidentemente debemos formar parte del mundo real, pero la música me lleva a otro lugar, cantar encima de un escenario me lleva a otro lugar. Creo que a nuestra manera estamos ayudando a que el mundo sea un poco mejor.



En el disco hay una canción llamada ‘The Champion’, y luego otra titulada ‘Days I Hate Myself’. ¿Es un contrasto buscado? ¿De qué hablan estas dos canciones?

Gary: Curiosamente, estas dos canciones hablan de lo mismo.

Mark: En la vida puedes estar en tu momento más alto, y luego en el momento más bajo. Ese balance existe y tienes que aceptarlo. Es un proceso de aceptarse a uno mismo.

Gary: Puedes ser el campeón del mundo, o estar en el apogeo de tu carrera musical, pero aún hay algo dentro de ti que está roto, que la gente no ve. Crees que eres invencible y que nada va mal en tu vida, pero hay muchas cosas que van mal. La gente solo ve al campeón, pero no lo que hay detrás.

«Mark Owen: Puedes estar en tu momento más alto, y luego en el más bajo. Ese balance existe y tienes que aceptarlo»

¿Cuál es vuestra canción favorita del disco?

Gary: Es tan nuevo que cada semana tengo una favorita diferente. Ahora mismo diría la pista que abre el disco, ‘Keep Your Head Up’.

Mark Owen: Yo digo ‘Windows’.

¿Qué les diríais a los Take That que empezaban hace 30 años?

Gary: Nosotros estamos más sorprendidos que nadie de seguir aquí. Es una locura. La industria musical es muy dura. Tener éxito con un disco, una vez en tu vida, es una cosa, pero mantener una carrera durante 30 años no es nada fácil. Volvería a lo que he dicho antes: creo que lo importante es seguir haciendo música y esperar que la gente conecte con ella. Por alguna razón el público quiere que sigamos ahí para ellos, y nosotros vamos a seguir haciendo lo que hacemos lo mejor que podamos.

¿Escucháis música nueva? ¿Algo que os haya fascinado últimamente?

Howard: Escucho mucha música para inspirarme, pero no te puedo decir un artista en particular.

Mark: Rosalía. Gran voz, gran performer, la vi en Coachella con mi hija. Hay muchos artistas muy buenos actualmente. Muchos los he descubierto a través de mis hijos: Billie Eilish, Bad Bunny, Taylor Swift. Descubrir nueva música me inspira.