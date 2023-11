Oh, See! Málaga 2024 confirma a Ginebras, La Casa Azul y más

Oh, See! Málaga ha confirmado los primeros nombres de su cartel de 2024, en el que destacan La Casa Azul, Dani Fernández, Delaporte y Ginebras. La quinta edición del festival se celebrará el 24 y 25 de mayo del próximo año.

Esta semana, la organización ha comunicado parte de los grandes conciertos que pasarán por el Auditorio de Málaga, incluyendo el de La Casa Azul. Junto a ellos, Dani Fernández, Delaporte y Ginebras completan los cabezas de cartel de la nueva edición del festival. No obstante, también participarán Sexy Zebras, Veintiuno, Niña Polaca o Besmaya, entre otros que ya han sido anunciados o que lo serán próximamente.

- Publicidad -

Por otro lado, dentro de los DJs confirmados que pasarán por el Oh, See! Club, se encuentran el productor y músico de Fuel Fandango, Ale Acosta, Dani Less, Don Fluor, Isaac Corrales, Le Marchand de Sable y Xtrtnt.

Ya se encuentran disponibles los abonos generales, vip y premium. Las entradas para Oh, Kids (zona exclusiva para niños de entre 4 y 12 años con diversos talleres) se pondrán a la venta próximamente: www.ohseemalaga.com y www.entradastickbox.com.