RFTW: Peter Gabriel, Beyoncé, VVV Trippin’ You, Belén Aguilera…

El último mes de 2023 empieza con el lanzamiento del nuevo disco de Peter Gabriel, el primero en más de 20 años. Además, Mika y VVV [Trippin’ You] publican nuevo disco. DELLAFUENTE y Morad, por su parte, entregan epé conjunto, incluyendo su reciente éxito ‘Manos rotas’.

Hoy 1 de diciembre también salen discos de The South Hill Experiment, BRONQUIO con 41V1L, Tiga (producido por Hudson Mohawke) o We Owe. El segundo epé de BB trickz está disponible desde hace unos días.

- Publicidad -

En materia de singles, Beyoncé celebra el estreno de la película de la gira de ‘Renaissance’ con el lanzamiento de un tema nuevo, ‘MY HOUSE’. Belén Aguilera publica ‘Mr Hyde’. Por otro lado, hay nuevos singles de Empress Of, la revelación Kenya Grace, Delaporte, Lana Del Rey, Pignoise con La La Love You, Flo Milli, Jimena Amarillo… e Iñigo Quintero lanza su primer single tras el éxito de ‘Si no estás’.

Entre los singles que ya hemos comentado en portada se encuentran los nuevos de Russian Red, MGMT, Real Estate y el de la banda revelación Sistema Nervioso. El single rescatado de Taylor Swift, por cierto, ya es top 1 global.

- Publicidad -

Además, descubre en la playlist nuevas propuestas como las de Rorro, Declan McKenna, toorai, Chelsea Wolf, Fresquito y Mango, Kaytranada, Soto Asa, Sjowgren, Delgao con Mushkaa y KICKBOMBO, Tyla, Albany, Radiotrónica, Nena Daconte…