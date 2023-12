Zach Bryan / Zach Bryan

En su cuarto álbum, Zach Bryan ha conseguido los mejores resultados de su carrera, logrando entrar con fuerza en el mainstream con la ayuda de Kacey Musgraves gracias a ‘I Remember Everything’, una canción colaborativa que lleva meses cosechando millones de escuchas en plataformas. El cantautor de Oklahoma, que venía de lanzar el también exitoso ‘American Heartbreak’ el año pasado, un larguísimo trabajo formado por 34 canciones, opta esta vez por entregar un proyecto que, en sus propias palabras, ha priorizado la “calidad sobre la cantidad”, con 16 temas que, aunque se quedan cerca, no llegan a la hora de duración. No es casualidad que el disco sea homónimo y más accesible que sus obras anteriores, pues funciona como toda una declaración artística de su música.

Las buenas noticias son que Bryan no ha perdido ni un ápice de autenticidad en intentar, quizá, acercar su arte a un público más amplio. Más bien al contrario: aquí encontramos algunas de las mejores composiciones de todo su catálogo. La facilidad con la que fluye el disco no hace sino demostrar el talento del artista para crear melodías pegadizas y estribillos contagiosos. En ‘Zach Bryan’ encontramos una sólida colección de canciones que afianza el potencial global de la música country más allá de Estados Unidos y realza su presencia como una figura contemporánea imprescindible para el género.

El álbum arranca con ‘Fear and Friday’s (Poem)’, un poema en el que el cantante hace gala de sus habilidades como letrista. Es una sugerente introducción a las ansiedades y preocupaciones temáticas que se desarrollarán más adelante. El animoso ritmo de ‘Overtime’ puede hacernos pensar que estamos ante una canción ligera y alegre, pero si atendemos a la letra nos damos cuenta de que está cargada de reflexiones profundas y existenciales. Bryan perdió a su madre en 2016, a quien ha dedicado varias canciones y el título de su disco debut (‘DeAnn’). Aquí vuelve a mencionarla junto a su abuelo, que padecía del corazón: “Perdí a mi familia por una enfermedad grave / Tengo un gen malo, muy malo, en mi árbol genealógico / que crece en mi abuelo, en sus hijas y en mí”.

Las canciones de Bryan, aunque hablen sobre momentos de felicidad siempre tienen una base de realidad dolorosa y amarga. En la preciosa balada ‘Summertime’s Close’ narra una historia íntima entre dos personas que se aman, sin embargo, al final se sugiere que la amante del narrador muere, probablemente a causa de un cáncer. “La marca de una bandana en tu frente bronceada, para que los turistas no lo notaran” al final del segundo verso nos da la pista, pero es la frase final del último estribillo añadida en pasado la que parece confirmar la tragedia: “Perdí la fe en el mundo hace mucho tiempo / La sangre se aceleró en mi corazón, tú eras mi última esperanza”.

Las delicadas letras de Bryan brillan gracias a su carismática voz, que alcanza momentos de máxima expresividad en ciertas canciones, como en ‘East Side of Sorrow’, en la sentimental y poderosa balada dividida en dos partes ‘Jake’s Piano – Long Island’, en ese gran cierre a guitarra acústica que es ‘Oklahoman Son’ o en la maravillosa ‘Ticking’ acompañada de violines. Sin embargo, sus interpretaciones vocales no son las únicas que destacan, también lo hacen las de todos los invitados.

Las colaboraciones del álbum están excelentemente escogidas. The War and Treaty -nominados a mejor artista revelación en los Grammy este año- añaden hermosos matices al country soul de ‘Hey Driver’; Sierra Ferrell también encuentra su momento de gloria en la romántica y pegadiza ‘Holy Roller’; Kacey Musgraves en la mencionada ‘I Remember Everything’ aporta un adorable contraste entre la rudeza de la voz grave de Bryan y su dulzura característica; y la improbable colaboración con The Lumineers sorprende por lo bien integrados que están los estilos de ambos.

En su disco homónimo, el artista ofrece un viaje a su mundo interior cargado de sentimiento y de dolor, pero en su resignación ante lo feo del mundo también consigue encontrar momentos de cegadora belleza. Gracias a una producción cuidadísima y a su personalidad como cantautor, escuchar ‘Zach Bryan’ se siente como hacer un viaje solo en caravana por las carreteras de Oklahoma e ir encontrando personas y lugares por el camino, como tomarse una cerveza al atardecer devorado por la inmensidad del paisaje.