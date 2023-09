Detenido Zach Bryan, actual top 1 en USA de Discos y Singles

El cantante de country Zach Bryan es noticia esta semana por un doble motivo. O más bien triple. En primer lugar, su nuevo disco, el homónimo ‘Zach Bryan’, ha sido entrada directa al número 1 en Estados Unidos. Algo normal para el género en este país.

No tan habitual es que un single country sea número 1 en singles, en el Billboard Hot 100. Últimamente podemos hablar de Morgan Wallen y del controvertido caso de la “canción protesta” sui generis de Oliver Anthony. Quizá podamos hablar de tendencia, pero no ha sido lo más habitual en los últimos años. Como curiosidad, ese número 1 en singles, ‘I Remember Everything’, es un dúo con Kacey Musgraves, y este es el primer top 1 en singles también para la autora de ‘Golden Hour’.

‘I Remember Everything’ es el típico dúo chico-chica tan habitual en el género. Zach Bryan interpreta la primera estrofa. Kacey Musgraves hace la segunda. Y después cantan a dúo. El tema no puede ser más canónico: él le pregunta con una voz súper grave si le recuerda a su padre en el Ford del 88, y consuela penas en el alcohol. Ella responde: “te lo estás bebiendo todo para aliviar tu mente, ¿pero cuándo vas a aliviar la mía?”. Y es que él jamás fue «el hombre que prometió».

Menos esperable era el modo en que iba a terminar la semana para Zach Bryan, durante un viaje a Oklahoma. El cantante ha sido detenido por obstrucción a la justicia. Le han hecho la correspondiente «mugshot» y, una vez en libertad, ha pedido disculpas a las autoridades. Como ha contado en un vídeo, fue parado por exceso de velocidad. Entonces, se negó a darle a un oficial su dirección por «ser un músico famoso».

Al final, le dio la dirección, pero el día siguiente volvió a tener un altercado en carretera al ser obligado por la policía a echarse a un lado, y entonces se puso chulo. Ante la amenaza de ser arrestado de nuevo, respondió: «pues arrésteme». Entonces, fue arrestado. Ha resumido su actuación como la de un “idiota”, reconoce “comportarse como un niño” y ha agradecido lo bien tratado que fue en comisaría. Podéis ver su mensaje más abajo, que podría traducirse de manera libre como «lo siento mucho, no volverá a ocurrir».

for the sake of transparency on yesterday pic.twitter.com/IJRjEDOrCH

Zach Bryan got a No. 1 album, No. 1 single and mugshot all in one week. pic.twitter.com/Faj5ejsrVS

