Apartamentos Acapulco / La Reconciliación

Los granadinos Apartamentos Acapulco han publicado un nuevo disco que trata de equilibrar sus influencias de siempre (My Bloody Valentine, The Cure) con nuevos aires. Por primera vez Mariano Almeda compone, sumándose a la labor habitual de Angelina Herrera e Ismael Cámara Navarro, y una muestra es ‘La Persiana’. Un punk andaluz de 2 minutos, que añade «pogos a sus conciertos«.

‘La Reconciliación’ bascula por tanto entre las armonías 60’s y diferentes tipos de indie, como se ve en uno de los adelantos, ‘El primero’. Las voces apelan a Los Brincos, las guitarras a Kevin Shields y la letra, a los primeros Planetas: «quiero que me digas que no hay otro (…) que soy yo quien te hace sentir bien». En la línea, ‘La persiana’ parece una actualización de ‘Qué puedo hacer’ en ese «No sé qué debo hacer».

El nombre de ‘La Reconciliación’ apela a la propia relación de la banda con la música, lo que nos deja momentos agridulces. El más triste sería el final, que simboliza la rendición. “Pienso que no vale la pena, que solo pierdo el tiempo, será mejor dejarlo”, dice ‘Posible final IV’, aunque agarrándose a lo de «posible» en el título.

Mientras la petición de «un beso aunque sea en la mejilla» de ‘Migajas’ (otro título relevante) suena más divertida que trágica, composiciones como ‘Dos días contigo’ -«son más que 2.000 viviendo»- están escritas desde la absoluta devoción por alguien. Como ‘Yo cuidaré de ti’, 2 minutos de cariño hacia una persona que nos necesita, adornados con guitarras acústicas y teclados oníricos.

Grabado en su estudio habitual de Granada (Santa María De la Vega), producido por ellos mismos y masterizado por su técnico de confianza Carlos Díaz, lo nuevo de Apartamentos Acapulco se presenta con una intro instrumental, que no se sabe si va a derivar en post-rock, y después vive numerosos altibajos. La autoría múltiple les hace sonar tan variados en sonido y mensaje como a veces imprecisos: los temas datan también de años muy diversos, por lo que es difícil encontrar un concepto en común.

Quizá por eso tienden a salir victoriosos cuando añaden un punto de misterio o indefinición, un poco de abstracción a lo Slowdive. En ‘Ya no tengo palabras’, un tema de apenas dos frases, contrasta el “lo que has hecho por mí” (de aparentes connotaciones positivas) con “tú no tienes la culpa” (de aparentes connotaciones negativas). ¿Apunta este medio tiempo a la desesperación o a la supervivencia?