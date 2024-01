Saiko / Saliendo del planeta

Saiko ha sido uno de los nombres clave en España durante 2023. Olvídate de sus colaboraciones con Quevedo o Mora: él solito se sobraba y se bastaba para llevar el drum&bass de ‘Supernova’ al número 1 de las listas oficiales del país. Desde Armilla, Granada, Miguel Cantos tiene todos los ojos de la industria musical puestos encima, dilucidando cuál sería el posible techo de su popularidad, cuando hace no tanto era muy difícil imaginar a un artista de nuestro país coronando esas listas nacionales en general dominadas por artistas colombianos, portorriqueños y argentinos.

Su disco de debut, ‘Sakura’, está llevando más tiempo de lo que él mismo esperaba, por lo que mientras tanto, esta Navidad ha decidido entretener a sus fans con un EP con un poco de todo. ‘Saliendo del planeta’, que se llama así porque «Sakura es otra galaxia y es lo que viene», contiene algún tema que iba a ir en su disco (‘Siempre vas a volver’ con Polimá Westcoast), algún tema viejo que no sabía dónde ubicar (‘Éxtasis’), y alguno creado ad hoc (‘Feliz Navidad’).

La atención popular se ha concentrado en ‘CORLEONE’, una colaboración con una superestrella como Yandel, con beat de reggaeton, homenaje a ‘El Padrino’ y reconocimiento a su productor («Te voy a romper como Sky rompe el bajo»). También reggaeton pero más turbia es la colaboración que equilibra a alguien tan consagrado como Justin Quiles junto a alguien más novel como Raul Clyde. Es más Daddy Yankee y menos J Balvin, y es una de las pocas que incluye una referencia navideña de verdad.

‘Feliz Navidad’ no me atrevería a calificarla como «villancico», pues si fuera uno, como muchísimo sería ‘Last Christmas’ dada su inspiración synth-pop, italo, ochentera. Parece mirarse en el The Weeknd más pop y es sin duda la canción más tierna de ‘Saliendo del planeta’. «Te quiero con el alma, pero hacerlo me asusta», confiesa cual cantante de pop romántico.

Otras son más cerdas. Confiesa Saiko a Apple Music que «Rosario» es su canción favorita, pero que espera que su abuela no la escuche, pues no habla sino de clítoris y de sexo a pelo. Ora rima «Que yo te lo meta y tú te metas el dedo es distinto / Mami, ven, no te pongas sensible como tu clito», ora rima «tómate la plan B, que yo te lo eché adentro / tu bestie que se una en un momento». Y suma: «le di biberón porque está en crecimiento», acaso la frase que siempre quiso cantar Bertín Osborne pero jamás se atrevió.

Esta es la peculiar manera con que Saiko ha querido dar las gracias esta Navidad por el mejor año de su vida, un entretenimiento a veces romántico, a veces explícito, que no revela tanto sobre si ‘Sakura’ será más bien como el Tainy más ambicioso, o simplemente una mina de hits onda Quevedo. ¿Será indicativo el house sexy de ‘Tú me calmas’ o el drum & bass de ‘Siempre vas a volver’ de lo que está por venir, o más bien la excepción que confirma la regla?