Rihanna, la artista femenina con más Discos de Diamante

Hay nuevas certificaciones de la RIAA estadounidense de los logros de Rihanna, y casi como en honor de su tema ‘Diamonds’, la artista resulta ser quien tiene más certificaciones de Diamante, que equivale a 10 discos de platino.

Las nuevas certificaciones de Diamante son los 11 platinos de ‘Stay’, los 10 platinos de ‘Work’, los 10 platinos de ‘Needed Me’ y los 10 platinos de ‘Umbrella’. Por otro lado, el disco ‘Loud’ pasa a tener 5 discos de platino.

Otros temas certificados ahora son estos:

Love On The Brain – 7x Platinum

S&M – 6x Platinum

FourFiveSeconds – 5x Platinum

Bitch Better Have My Money – 4x Platinum

Sex With Me – 3x Platinum

Shut Up And Drive – 3x Platinum

Hate That I Love You – 3x Platinum

Cockiness (Love It) – Platinum

Rihanna, que lleva la friolera de 8 años sin sacar música demasiado en serio -salvo alguna banda sonora o featuring anecdóticos-, ha celebrado este reconocimiento en sus redes sociales, lo cual nos da esperanza de que algo le siga interesando la música.

ain’t no back n forth pic.twitter.com/hXnIN7ZGap — Rihanna (@rihanna) May 31, 2024